Türkiye ve Kore Merkez Bankaları ikili para takası anlaşmasını yeniledi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Kore Merkez Bankaları ikili para takası anlaşmasını yeniledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kore Merkez Bankası ile ikili para takası anlaşmasını yenilediğini duyurdu. Anlaşma, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşması olup, azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacak. Anlaşmanın geçerlilik süresi 3 yıl olup, uzatılabilecektir.

12.08.2024 09:35
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yeniledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kore Merkez Bankası ile ikili para takası anlaşmasını yenilediğini duyurdu. Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yenilemiştir. Anlaşma, Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalanmıştır.

Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacaktır.

Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir.

Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Kore Merkez Bankaları ikili para takası anlaşmasını yeniledi - Son Dakika

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