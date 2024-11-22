Türkiye ve Macaristan Doğal Gaz İşbirliği

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile doğal gaz ihracatı ve petrol alanında işbirliklerini görüştü.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum kapsamında Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı??????? Szijjarto ile bir araya geldiğini bildirdi.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin, "Macaristan ile doğal gaz ihracatı başta olmak üzere devam eden doğal gaz işbirliklerimizle petrol alanında ortak geliştirebileceğimiz projeler için yapılabilecekleri ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.