Türkiye ve Mısır Savunma İşbirliği Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve Mısır Savunma İşbirliği Anlaştı

Türkiye ve Mısır Savunma İşbirliği Anlaştı
13.07.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye-Mısır arasında savunma sanayisi işbirliği niyet mektubu imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ile bir araya gelerek, iki ülke arasında savunma sanayisi işbirliğinin çerçevesini belirleyecek niyet mektubu imzaladıklarını bildirdi.

Görgün, Mısır heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ve beraberindeki heyeti Başkanlıkta ağırladıklarını belirten Görgün, görüşmede savunma sanayisi alanındaki işbirliği imkanlarını ve ortak kabiliyet geliştirme başlıklarını ele aldıklarını kaydetti.

Görgün, bu temaslar kapsamında iki ülke arasında gelecek dönemde yürütülecek işbirliğinin çerçevesini belirleyecek bir niyet mektubu imzaladıklarını bildirdi.

Başkan Görgün, atılan bu adımın önemine dikkati çekerek, "Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayisi alanında geliştirilecek işbirliklerinin, bölgesel güvenliğe ve karşılıklı kapasite gelişimine katkı sunacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün ayrıca, verimli görüşmeler dolayısıyla Mısırlı Bakan Zahir ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Mısır Savunma İşbirliği Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı
Okan Buruk, Real Madrid’in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı

16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 17:05:11. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Mısır Savunma İşbirliği Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.