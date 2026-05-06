Türkiye ve Suudi Arabistan'dan Ticaret Protokolü

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında, ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi 2. Dönem Toplantısı Protokolü'ne imza atıldı.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlıklarında gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na katıldığı belirtildi.

Toplantıda ticaret ve yatırım alanlarındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hususların değerlendirildiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Tuzcu, toplantı marjında Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı İbrahim El-Mubarak ile bir görüşme gerçekleştirerek karşılıklı ticaretimizin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunmuştur. Bu çerçevede, Türkiye-Suudi Arabistan Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi 2. Dönem Toplantısı Protokolü imzalanmıştır."