Türkiye ve Suudi Arabistan Ekonomik İlişkilerini Güçlendirmek İçin Çalışmalar Sürdürülecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmaları güçlü şekilde sürdüreceklerini bildirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan programı kapsamında ilk olarak Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile bir araya geldiklerini aktardı.
Görüşmede, ülkeler arasındaki yatırım olanaklarını ve işbirliği potansiyelini ele aldıklarına işaret eden Bolat, bu doğrultuda belirledikleri ortak hedefleri istişare ettiklerini belirtti.
Bolat, el-Falih ile müteahhitlik, turizm, imalat sanayisi, gıda ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alandaki yatırım ve işbirliği fırsatlarını konuştuklarını bildirerek, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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