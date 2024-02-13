Türkiye ve Togo Arasında Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı İçin İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Togo Arasında Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı İçin İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Togo Arasında Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı İçin İşbirliği Anlaşması

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Togo Ulusal Mali Bilgi İşleme Birimi (CENTIF-TOGO) arasında 'Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası' yürürlüğe konuldu. Bu anlaşma ile Türkiye ve Togo, kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanıyla ilgili analizlerin kolaylaştırılması ve bilgi paylaşımı konusunda işbirliği yapacaklar. Her iki birim de mütekabiliyet ilkesine dayanarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri serbestçe paylaşacaklar.

13.02.2024 09:33  Güncelleme: 09:34
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) Başkanlığı ile Togo Ulusal Mali Bilgi İşleme Birimi (CENTIF-TOGO) arasında "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe konuldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ile Togo arasında işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

İki birim de mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

Kaynak: AA

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