Türkiye Yabancı Yatırımcılar İçin Pozitif Ayrışıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Yabancı Yatırımcılar İçin Pozitif Ayrışıyor

08.07.2025 14:44
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Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin jeopolitik zorluklar arasında yatırımcılar için istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, yabancı yatırımcıların mevcut jeopolitik ve ticaret zorlukları karşısında Türkiye'nin pozitif ayrıştığını düşündüğünü belirterek, "Yatırımcılar, Türkiye'nin bölgede bir istikrar içerisinde olan ve kendi bölgemizde yine bütün bu istikrarsızlıklara bir barış çözümü sunan bir ülke olması nedeniyle, pozitif ayrıştığına dikkat çekiyor." dedi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi kapsamında, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dağlıoğlu, katılım finans sektörünü geliştirme üzerine ortaya koydukları bir strateji belgesi olduğuna işaret etti.

Dağlıoğlu, söz konusu strateji belgesindeki önemli adımlardan birinin uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün İngiltere'deki bu toplantının aslında bu açıdan büyük bir önemi olduğunu düşünüyoruz. Dünyadaki katılım finans sektörünün, İslami finans sektörünün büyüklüğünün toplam finansal dünya içinde yaklaşık yüzde 1 civarında olduğunu düşündüğümüz zaman, bunu geliştirmek için ülkelerin sadece kendi içerisindeki gündem yeterli olmuyor, uluslararası işbirlikleri de bu sektörü dünyada büyütmek için kıymetli bir platform sağlamış oluyor." diye konuştu.

Bugünkü toplantının önemine değinen Dağlıoğlu, iki ülke arasındaki sektör oyuncularının bir araya geldiği ve bazı anlaşmaların imzalandığı bir toplantı olduğunu belirtti.

Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de zaten katılım finansının belli bir büyüklüğü var, dünya ortalamasının çok üstünde Türkiye'de. Bankacılık tarafında yüzde 8'in üzerinde sermaye piyasaları ve katılım sigorta alanında da dünyadaki büyüklüğün biraz üzerinde. İngiltere'de de bir derinlik var. İki ülkede de bu hacmi, derinliği, likiditeyi büyütmek için bu işbirliklerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bunların uzun ve orta vadede de yatırımlara döneceği ümidini taşıyoruz. Baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın iki yıl önce açılışını yaptığı İstanbul Finans Merkezi de burada bir konumlama yapmak istiyor. Kendisini küresel İslami finans için merkez ülkelerden, konumlardan biri olarak konumlamak istiyor. Bu anlamda da biz bütün yatırımcılarımıza İstanbul Finans Merkezini de anlatarak yatırım çekmeye çalışıyoruz."

Türkiye'nin erken aşama teknoloji yatırımları milyar doların üzerine çıktı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, dün gerçekleştirilen programda da çalışma öğlen yemeği konseptinde Türkiye'deki sektör temsilcilerini getirdiklerini ve onlara bir sunum imkanı vererek kendilerini Türkiye'deki sektörü nasıl gördüklerini, stratejilerinin ve Türkiye'nin ne gibi avantajlarının olduğunu ve portföylerindeki şirketleri anlatma fırsatı verdiklerini söyledi.

Dağlıoğlu, Londra'daki temasları kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinden fon yöneticileriyle görüştüklerini ve Türkiye'de salgından sonraki dönemde özellikle yatırımlarda ihracata yönelik imalat sanayi, sanayi yatırımlarının ve teknoloji yatırımlarının hızla arttığını anlattıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin, salgına kadar olan dönemde yıllık 100 milyon dolar erken aşama teknoloji yatırımları gördüğünü anımsatan Dağlıoğlu, "Artık salgın sonrası dönemde bu ortalama 1 milyar doların üzerine çıktı. Geçen 4 yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım olmuş oldu bu alanda. Bu hikayeyi anlatıyoruz, yeni yatırımcıların gelmesi için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki öngörülebilir bir süreçte de teknoloji yatırımlarının Türkiye'deki yatırımlarda önemli bir rol oynayacağını, önemli bir sürükleyici güç olacağını görüyoruz." diye konuştu.

Dağlıoğlu, Türkiye'ye yılbaşından beri büyük çaplı yatırımlar olduğunu ve bu yılın ilk aylarında Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişlerinde de bu teknoloji alanında işlemlerin etkisinin görüldüğünü söyledi.

İşlemlerin detayına bakıldığında ciddi bir teknoloji yatırımları olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Birkaç uluslararası markanın ilk defa Türkiye'de böyle büyük ölçekli girişleri olduğunu da gördük. Şu anda fintek sektörü dahil somut yatırım turu devam eden şirketler var. Derin teknolojiler dediğimiz, arka planında bir AR-GE çalışması olan, yeni bir teknoloji geliştirmesi olan bu alanda önemli yatırımlar olduğunu görüyoruz. Biyoteknoloji, sağlık ve yaşam bilimleri alanında da başarılı teknoloji girişimlerinin fonlamalarına devam ettiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni yatırım fonlama turları sürüyor

Dağlıoğlu, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin Türkiye'ye etkisine değinerek, toplantılarda bu jeopolitik ortamdaki pozisyonunun nasıl görüldüğünün sıkça konuşulduğunu dile getirdi.

Toplantılarda, teknoloji yatırımcılarının ve fon yöneticilerinin Türkiye'nin bu jeopolitik ortamda ve dünyadaki bu dalgalı ortamda pozitif ayrıştığını düşündüklerini belirten Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar, Türkiye'nin bölgede bir istikrar içerisinde olan ve kendi bölgemizde yine bütün bu istikrarsızlıklara bir barış çözümü sunan bir ülke olması nedeniyle, pozitif ayrıştığına dikkat çekiyor. Yatırımcılar yine ticaret politikalarında şu andaki tabloda Türkiye'nin olumlu ayrıştığından, (ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı alt tarife limiti) yüzde 10'un bir olumlu görüntü olduğundan bahsediyor. Türkiye'nin şoklar karşısında dayanıklılığını koruduğunu yatırımcılar da teyit ediyor. Bu sadece bizim düşüncemiz değil. Kendilerinden de bunu dün, bugün somut olarak duymak bizim için mutluluk verici."

Türkiye'ye son 12 aylık, yıllıklandırılmış doğrudan yabancı yatırım girişinin 12 milyar doların biraz üzerinde olduğunu bildiren Dağlıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Bu, dünyadaki yatırımların azaldığı bir dönemde, Türkiye uzun vadeli ortalaması civarında bir miktar. Bu bir pozitif gösterge. İkincisi, portföydeki projeler ilerliyor, yatırımcıların ilerleyişi devam ediyor. Yeni yatırım fonlama turları, imalat sanayisinde projeler devam ediyor. Bu bağlamda da sene sonunda 13-14 milyar dolar bandında bir uluslararası doğrudan yabancı yatırım girişi gözlemlersek sürpriz olmaz diye düşünüyoruz, yani bunu bekleyebiliriz. Tabii ki dünyadaki gelişmelere bağlı, ekonomik gelişmelere bağlı bizim ihracat pazarlarımızla da alakalı o çok müdahale edemediğimiz alanlar, buralardaki gelişmeler ekstra bir negatif bir şey olmazsa umarız iyi bir yatırım yılı görmüş oluruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ahmet Burak Dağlıoğlu, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Yabancı Yatırımcılar İçin Pozitif Ayrışıyor - Son Dakika

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