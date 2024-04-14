Türkiye, yapay zeka teknolojilerinde büyük bir oyuncu olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye, yapay zeka teknolojilerinde büyük bir oyuncu olabilir

Türkiye'nin günlük yaşamda kullanımı giderek artan yapay zeka teknolojileri alanında dünyanın büyük oyuncuları arasında yer alabileceği belirtiliyor. Türkiye Yazılımcılar Federasyonu (TÜYAFED) Genel Başkanı Mustafa Çalış, yapay zekanın savunma, telekomünikasyon ve sağlık sektörlerindeki olumlu etkilerini ve ihracata yansımalarını gördüklerini söyledi. Çalış, yapay zeka alanında yeni yatırımlar ve çalışmalar yapıldığını dile getirerek, gençlerle 'yazılım devrimi' yapılacağını ve yapay zekanın istihdam sorunları oluşturmayacağını belirtti. Federasyonun Genel Sekreteri Cansın Duman ise yapay zekanın entegrasyonuyla organizasyonların farklı alanlarda üretim gücüne sahip olabileceğini ve istihdamın çeşitleneceğini ifade etti. Yapay zekanın yazılım sektörüne daha fazla etkisinin olacağını vurgulayan Federasyonun Yazılım Komitesi Başkanı İlker Yıldızak, yapay zekanın düşük ve orta düzeyde karmaşık algoritmaların yapımını hızlandıracağını ve kusursuza yakın bir hale geleceğini söyledi.

14.04.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin günlük yaşamda kullanımı giderek artan yapay zeka teknolojileri alanında dünyanın büyük oyuncuları arasında yer alabileceği belirtiliyor.

AA'nın, "Yapay Zeka Çağına Doğru" başlıklı dosyasının beşinci haberinde yapay zeka teknolojilerinin Türkiye'nin yazılım sektörüne etkileri ele alındı.

Türkiye Yazılımcılar Federasyonu (TÜYAFED) Genel Başkanı Mustafa Çalış, büyük dil modellerinin (LLM) metinleri işlemek, anlamak ve oluşturmak için tasarlanmış gelişmiş yapay zeka sistemleri olduğunu dile getirdi.

Çalış, yapay zekanın savunma, telekomünikasyon ve sağlık sektörlerindeki olumlu etkilerini ve bunun ihracata yansımalarını gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına yazılım ve teknolojinin gücüyle taşınabileceğini ifade eden Çalış, "Ülke olarak ilk 10 ekonomiye girmek istiyorsak eğitim, üretim ve ihracat üçgeni üzerinde büyük yatırımlar yapılması gerekmektedir. Son yıllarda ihracatın artması için devlet tarafından verilen hibe ve desteklerle yıllık hacmin 10 milyar dolara çıkması hedeflenmektedir." dedi.

Çalış, yapay zeka alanında yeni yatırımlar ve çalışmalar yapıldığını dile getirerek, "Bu çalışmalarla yapay zekanın istihdam sorunları oluşturacağını düşünmüyorum." dedi.

"Gençlerle 'yazılım devrimi' yapılacak"

Türkiye'deki yapay zeka çalışmalarına da değinen Çalış, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yapay zeka etki alanının 2025-2030 yıllarında daha fazla artacağını, Türkiye'nin küresel alanda büyük bir oyuncu olacağını ve ülke olarak global yarış içinde olacağımızı düşünüyorum. Türkiye'nin ülkenin en büyük sermayesi olan gençlerle 'yazılım devrimi' yapacağına ve hak ettiği yerde olacağına inanıyorum."

"Yapay zeka ile istihdam çeşitlenecek"

Federasyonun Genel Sekreteri Cansın Duman da yazılımcıların yapay zeka kullanımı ve bilgi kapsamlarını genişletmelerinin olumlu etkiler yaratacağını belirtti.

Yapay zekanın entegrasyonuyla organizasyonların farklı alanlarda da üretim gücüne sahip olabileceklerini ifade eden Duman, "Mevcut iş gücünün bu durumdan kısa zamanda zarar görmeyeceğini belirtebiliriz. Yapay zeka ile yeni çalışma alanları ve pozisyonlar açığa çıkacak ve istihdam çeşitlenecektir." diye konuştu.

Duman, şirketlerin de yapay zekanın iş gücü hacmini daraltacağına dair varsayımlarını doğru şekilde yönetmelerinin önemine dikkati çekti.

"Yapay zeka kusursuza yakın bir hale gelecek"

Federasyonun Yazılım Komitesi Başkanı İlker Yıldızak da yapay zekada beklentilerin öngörülenden çok daha erken gerçekleştiğini ifade ederek, "Yapay zeka, daha çok meslek yaşı genç olan yazılımcıların araştırma ve örnek bulma sürelerini kısalttı. Tecrübeli yazılımcıların ise 'basit ama zaman alan' işlerini hızlandırdı. En az iki nesil daha yazılımcılar için bu şekilde devam edeceğini öngörebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın, geçmişe göre önemli işler başarsa da henüz emekleme aşamasında olduğunu belirten Yıldızak, yapay zeka kullanımının Türkiye'de dünyaya paralel seyrettiğini vurguladı.

Yıldızak, yapay zekanın yazılım sektörüne daha fazla etkisinin olacağına işaret ederek, "Yazılım geliştirmeye destek amaçlı olarak 2028'in 3. veya 4. çeyreğinde dünyayla Türkiye'de de yapay zekanın ağırlığını daha fazla hissedeceğiz." dedi.

Yapay zekanın yazılım geliştirme sektöründe kullanımına da değinen Yıldızak, şunları kaydetti:

"Yapay zeka yazılım geliştirme hususunda şu anda ve gelecekte de 'insanların zaten akıl edip yapabildiği fakat bunun zaman aldığı' işleri hayal edilemeyecek biçimde hızlandırmak için kullanılacaktır. Yapay zeka, düşük ve orta düzeyde karmaşık algoritmaların yapımı için gittikçe gelişecek ve kusursuza yakın bir hale gelecektir. Uzun vadede teknoloji neler getirir bilinmez ancak sistemlerin birbirleri ile haberleşmeleri gereken, özellikle siber güvenliğin önem arz ettiği veya kapalı devre çalışması gereken özel sistemlerde kullanımı zor görünüyor. Çünkü yapay zeka, erişebildiği veriler arasında süzme işlemleri yaparak istatistiksel olarak doğruya en yakın sonucu kullanıcıya sunuyor."

Kaynak: AA

Yazılım, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, yapay zeka teknolojilerinde büyük bir oyuncu olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:54 Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
07:17 Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin’de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
08:53 Malatya’da otomobille çarpışan otobüs devrildi, 15 kişi yaralandı Malatya'da otomobille çarpışan otobüs devrildi, 15 kişi yaralandı
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
08:09 AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 09:20:49. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, yapay zeka teknolojilerinde büyük bir oyuncu olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement