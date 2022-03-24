Türkiye'ye Genç Aslanlar Yarışması'nda 2 ödül birden - Son Dakika
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Türkiye'ye Genç Aslanlar Yarışması'nda 2 ödül birden

24.03.2022 15:37
Türkiye'ye Genç Aslanlar Yarışması'nda 2 ödül birden

Vodafone Türkiye, pazarlama ve reklam dünyasının prestijli ödül programlarından Cannes Genç Aslanlar (Young Lions) Türkiye Yarışması'nda 2 ödül birden aldı.

Vodafone Türkiye, pazarlama ve reklam dünyasının prestijli ödül programlarından Cannes Genç Aslanlar (Young Lions) Türkiye Yarışması'nda 2 ödül birden aldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, toplam 7 kategoride 22 takımın mücadele ettiği yarışmada, "Pazarlama" kategorisinde Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi ekibinden Özge Balaban ve İrem Batur ikincilik, Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi ekibinden Çağatay Çankaya ve Jülide Özbülbül üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, pazarlama çalışmalarımızda genç yeteneklerin fikirlerine büyük önem veriyoruz. Bu gençlerimizi uluslararası yarışma platformlarında yer almaları için teşvik ediyor ve destekliyoruz. Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali her yıl pazarlama ile yaratıcı sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşen ve reklamcılığın en prestijli ödül törenine sahiplik yapan bir organizasyon. Bu organizasyon içinde gerçekleştirilen Cannes Genç Aslanlar (Young Lions) Yarışması da en yetenekli ve yaratıcı genç profesyonelleri hedefleyen bir yarışma. Her yıl olduğu bu yıl da kalabalık bir grupla bu yarışmanın Türkiye ayağına katıldık. Yarışmada mücadele eden 22 takımın 6'sı Vodafone Türkiye'den katıldı. Genç arkadaşlarımız başarılı bir performans göstererek ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görüldü. Ödül alan ekiplerimizi kutluyorum. Vodafone olarak, pazarlamada yenilikçi fikirler üretmeye devam edeceğiz."

7 kategoride 22 takım yarıştı

Reklamverenler Derneği, Reklamcılık Vakfı, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği ve Getty Images iş birliğinde, Cannes Lions Türkiye Temsilcisi MediaCat tarafından düzenlenen Cannes Genç Aslanlar (Young Lions) Türkiye Yarışması'nda takımlar Pazarlama, Medya, Dijital, Film, Basın İlanı, Dizayn, Halkla İlişkiler olmak üzere 7 kategoride yarıştı. 24 Haziran 1990 sonrası doğanların iki kişilik takımlar halinde katılabildiği yarışmada toplam 22 takım mücadele etti. Online düzenlenen eleme sürecini başarıyla tamamlayarak birinciliğe hak kazanan 14 genç bu yıl Cannes Young Lions'ta Türkiye'yi temsil edecek.

YORUMLAR
500
, global şebeke hizmetlerinde dördüncü kez dünya lideri oldu , global şebeke hizmetlerinde dördüncü kez dünya lideri oldu

Vodafone, Türkiye, Balaban, Cannes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye Genç Aslanlar Yarışması'nda 2 ödül birden - Son Dakika


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