Türkiye'ye Yatırım Girişi 4.7 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'ye Yatırım Girişi 4.7 Milyar Dolar

11.07.2025 15:40
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Yılın ilk beş ayında Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım 4.7 milyar dolar oldu.

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, yılın ilk beş ayında 4 milyar 727 milyon dolar oldu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye'ye mayıs ayında 1 milyar 377 milyon dolarlık UDY girişi gerçekleşirken, yılın ilk beş ayındaki toplam UDY miktarı 4 milyar 727 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 16'lık bir artış kaydedilirken 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 280 milyar dolara yaklaştı.

Mayıs ayındaki 1 milyar 377 milyon dolarlık UDY girişinin 425 milyon doları yatırım sermayesi, 792 milyon doları borçlanma araçları, 171 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla gerçekleşti. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin toplam UDY miktarındaki aşağı yönlü etkisi ise 11 milyon dolar olarak hesaplandı.

En fazla yatırım toptan ve perakende sektöründe gerçekleşti

Mayıs içerisinde gerçekleşen 425 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 127 milyon dolarlık yatırım girişi ile toptan ve perakende ticaret yüzde 30'luk pay aldı.

Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, yüzde 12'lik payıyla geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergileyerek aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan diğer sektör oldu.

Mayısta en fazla uluslararası yatırım Amerika'dan geldi

2002-2024 dönemi toplamında yüzde 58'lik pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2025'in beşinci ayında yüzde 39'luk pay aldı.

Aynı ay içerisinde ABD yüzde 36 ile en büyük paya sahip ülke olurken, onu yüzde 19 ile Hollanda, yüzde 10 ile Danimarka, yüzde 7 ile Azerbaycan ve yüzde 5 ile Birleşik Krallık takip etti.

Yılın ilk beş ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke, yüzde 23 ile Kazakistan, yüzde 15 ile Hollanda ve yüzde 13 ile ABD olarak sıralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye Yatırım Girişi 4.7 Milyar Dolar - Son Dakika

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