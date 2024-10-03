Türkiye Yüzyılı'nda Sermaye Piyasası Gelişimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Yüzyılı'nda Sermaye Piyasası Gelişimi

SPK, sermaye piyasası mevzuatını güncel tutarak uluslararası iş birliklerini güçlendiriyor.

03.10.2024 12:46
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Yüzyılı'nda uluslararası gelişmeleri yansıtacak şekilde sermaye piyasası mevzuatını, yeni düzenlemelerle güncel tutmayı sürdürdüklerini söyledi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Orta Doğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde başladı.

Zirvenin resmi açılış töreni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Gönül, zirvenin açılışında, Türkiye'nin gerek ekonomik gerekse ülke ilişkileri açısından Avrasya, Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle ortak anlayışın yönlendirdiği sağlam bir iş birliği içinde olduğunu ifade etti.

Bu ilişkileri daha da derinleştirmek niyetinde olduklarını belirten Gönül, şunları kaydetti:

"Bu zirvede, piyasaların en önemli altyapı kuruluşlarından biri olan merkezi saklama kuruluşlarının faaliyetlerini fintek gelişmeleri çerçevesinde değerlendireceğiz. Merkezi saklama kuruluşlarının güçlü ve sağlam yapılanmalarında ön plana çıkan son tartışmaları konuşma fırsatı bulacağız.

Ülkemizde sermaye piyasaları son birkaç yılda halka arz edilen şirket sayısı, piyasadan sağlanan fon tutarı ve yatırımcı sayısı itibarıyla tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. 2021 yılında 52, 2022 yılında 40 ve 2023 yılında 54 şirket ilk defa borsada işlem görmeye başladı. Söz konusu 3 yıllık süreçte halka arz olan 146 şirket, piyasadan toplamda 120 milyar lira fon temin etmiştir. 2024 yılında ise ilk 9 ayda toplamda 30 şirket borsaya açılmış ve piyasadan 54 milyar lira kaynak temin etmişlerdir. Borsadaki yatırımcı sayısı bu süreçte 8,7 milyona ulaşarak tarihi zirveleri görürken, Kurulumuzun görev ve sorumluluk alanında 624 adet halka açık şirketi bulunmaktadır. Bunların 569'u borsada işlem görmekte ve bu şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 13,1 trilyon lira seviyesindedir. Kurumsal yatırımcı sayısı, portföy yönetim şirketleri ve fon büyüklükleri açısından da son yıllarda önemli değişimler yaşanmıştır. Halihazırda 65 adet portföy yönetim şirketi 4,9 trilyon lira büyüklüğünde fonu yönetmektedir."

Gönül, SPK olarak, Türkiye'deki merkezi saklama yapılanmasına ve MKK'nin piyasadaki yerine değindi.

MKK'nin kaydi sermaye piyasası araçları için merkezi saklama kuruluşu olarak kanun tarafından görevlendirildiğine işaret eden Gönül, şunları söyledi:

"Kayden izlemeye geçilen 2005 tarihinden bu yana MKK, merkezi saklama faaliyetlerini güvenli bir şekilde kesintisiz ve son teknoloji yatırımları ile zenginleştirerek uluslararası standartlarda sürdürmektedir. Aynı zamanda MKK, ülkemizin SPK tarafından yetkilendirilen tek veri depolama kuruluşudur. MKK, uluslararası merkezi saklama kurumları ile açtığı karşılıklı hesaplar ile yabancı yatırımcıların saklama ihtiyaçlarına cevap vermekte, piyasaya pozisyon ve risk takiplerini yapabilecekleri e-Yatırımcı, Yatırımcı Risk Takip Sistemi gibi platformlar ile teknoloji tabanlı araçlar sunmaktadır."

Gönül, temmuz ayında Kripto Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini anımsattı.

MKK'nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları için gerekli altyapıyı sağlama çalışmalarını büyük bir özveri ve koordinasyon içinde sürdürdüğünü kaydeden Gönül, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdik. Türkiye Yüzyılı'nda uluslararası gelişmeleri yansıtacak şekilde sermaye piyasası mevzuatını, yeni düzenlemelerle güncel tutmayı sürdürüyoruz. Finansal teknolojiler, yeşil ve sürdürülebilir finans gibi temalar öncelikli alanlarımızı oluşturuyor. Sermaye piyasalarımızın son yıllardaki hızlı büyümesi regülatör olarak üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırmaktadır. Bu konuda paydaşlarımızdan gelen önerileri de dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Yüzyılı'nda Sermaye Piyasası Gelişimi - Son Dakika

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