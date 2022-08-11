TZOB Başkanı Bayraktar'dan "damızlıklar kesime gidiyor" uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yem maliyetleri nedeniyle süt üreticisinin elindeki damızlık hayvanların kesime gönderildiğine işaret ederek, "Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatlarını düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, süt sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyinin (USK) 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litrede brüt 7,50 lira olarak belirlediğini anımsattı.

Bu süreçte, üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle süt fiyatlarının revize edilmesinin önemine dikkati çektiklerini belirten Bayraktar, bugün gelinen noktada üreticinin 1 kilogram süt satarak ancak bir kilogram yem alabildiğini ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını bildirdi.

Bayraktar, yeni sezonda yonca ve mısır silajı gibi kaba yem maliyetlerinin de yükseldiğini ifade ederek, mazot, elektrik, işçilik, nakliye ve ilaç gibi maliyetlere dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de son 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre toplanan inek sütü miktarının yüzde 2,8, içme sütü üretiminin yüzde 6,5, peynir üretiminin ise yüzde 5,2 azaldığına işaret eden Bayraktar, "Sanayiciler çiğ süt bulmakta, marketler ise süt ve süt ürünlerini satmakta sıkıntı yaşıyor. Asıl sorun talep ayağındaki daralma ortadan kalkınca yaşanacak. İşte o zaman artan talebi karşılayacak yeterli ürün bulunamayacak, tüketiciler çok yüksek fiyatlardan süt ve süt ürünleri tüketmek zorunda kalacaktır. Buna yönelik hazırlıklı olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, maliyetlerdeki artış nedeniyle üreticilerin damızlıkları ve düveleri kesime göndermeye başladığını, elde kalan hayvanların ise yeterli oranda beslenmediğini belirtti.

"Gıda Komitesinin önlem kararını olumlu buluyoruz"

Gelecekte damızlık hayvan sorunu yaşanabileceğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz damızlık hayvan kesimlerinin durdurulması, yem başta olmak üzere girdilerdeki fiyat artışlarına yönelik etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi, üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanması, tüketiciye ise ulaşılabilir fiyattan gıda sağlayacak politikaları hayata geçirmek olmalıdır. Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatlarını düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Gıda Komitesinin yem fiyatlarındaki artışların olası etkilerini önlemeye yönelik bir yol haritası belirlemiş olmasını da olumlu buluyoruz."

Bayraktar, desteğin üreticiyi tatmin edecek miktarda verilmesi ve ödemelerin her ayın sonunda üreticinin hesabına geçmesi gerektiğini belirtirken, "Verilecek bu destekle süt/yem paritesinin ideal parite olan 1,5 seviyelerinde olması sağlanmalıdır. Süt teşvik prim ödemeleri de 4 ay geriden geliyor. Böylesi çok geriden gelen bir desteğin etkisi de sınırlı olacaktır. Destek artırılmalı, ödemeler erkene çekilmelidir. Gıda enflasyonu ile mücadelede üretim artışına daha fazla önem vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.