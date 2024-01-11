TÜRKİYEM-BİR Başkanı: Hububat ve yağlı tohumlarda üretim artacak, taleplerde artış beklenmiyor

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, büyük çapta bir doğal afet, kuraklık olmaması durumda bu yıl dünya genelinde hububat ve yağlı tohumlarda üretim artışları beklendiğini belirterek, "Artan üretimlere karşı taleplerde önemli bir artış öngörülmemektedir."dedi.

Karakuş, AA muhabirine, yem sektöründe geçen yıl yaşanan gelişmeler ve bu yıl beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yıl yaşanan tüm zorluklara rağmen bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenerek sürdürülebilir üretimde devamlılığın sağlandığını belirten Karakuş, karma yem sanayisinin, ağırlıkla hububatlar ve yağlı tohumlar ile hayvansal ürünlere yönelik talep değişimlerinden etkilendiğini söyledi.

Karakuş, yem sanayisinin kullandığı önemli ham maddelerden olan kepeklerde geçen yıl istikrarlı bir piyasa oluşmadığına işaret ederek, kepek arzının azalmasından dolayı aşırı fiyat artışları yaşandığını anlattı.

Süt ve besi hayvan varlığındaki azalmaların, ot miktarlarında görülen artışların, hayvansal üretimde bulunanların kendi yemlerini yapmaya daha çok yönelmelerinin büyükbaş ve küçükbaş karma yem talebinde azalmaya neden olduğunun altını çizen Karakuş, sektörü etkileyen önemli konulardan birisinin de kasaplık hayvan ve et ithalatları olduğunu anlattı.

Karakuş, ülkenin yağlı tohumlar konusunda kendisine yeterli olmadığından yağlı tohum ve küspe ithalatının geçen yıl da devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük çapta bir doğal afet, kuraklık olmaması durumda bu yıl dünya genelinde hububat ve yağlı tohumlarda üretim artışları beklenmektedir. Artan üretimlere karşı taleplerde ise önemli bir artış öngörülmemektedir. Bu yıl, özel sektördeki finansal sorunların hububat alımlarını düşüreceğini, bu durumun ortaya çıkaracağı olumsuzlukları engellemek, yerli üretimde sürdürülebilirliği sağlanmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin aktif rol oynamaya devam edeceğini öngörmekteyiz."

"Bu yıl özellikle sulama yatırımları artırılmalı"

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal da geçen yıl tarım sektörünün iklim değişikliğinin etkini daha fazla hissettiğini belirterek, bu durumun üreticileri etkilediğini, buna bağlı olarak desteklerde düzenleme yapıldığını anlattı.

Sözleşmeli üretim düzenlemesinin sektör için olumlu olacağının altını çizen Ünal, "Üretim planlaması maliyetleri de etkileyecektir. Bu yıl özellikle sulama yatırımları artırılmalı ve su yönetimi daha etkin kullanılmalı. Tarımın milli stratejik gerçeği unutulmadan özendirici ve yönlendirici olunmalı." değerlendirmesinde bulundu.