Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi - Son Dakika
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Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi

Türkiye\'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
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Eczacıbaşı Holding, Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak'ı Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd'ye resmen sattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 600 milyon dolarlık devir sürecinin resmi olarak sona erdiği duyuruldu.

Eczacıbaşı Holding, mart ayında Selpak ve Solo markalarının sahibi olan Sanipak'ın tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd adlı şirkete satmak için anlaşma sağlamıştı. 20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında satışın 600 milyon dolara gerçekleştirileceği bildirilmişti.

31 Temmuz'da KAP'a yapılan açıklamada söz konusu devir işleminin tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir."

SANİPAK İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLADI

Şirketten yapılan açıklamaya göre Sanipak, devir sürecinin tamamlanmasıyla birlikte dünyanın önde gelen entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin parçası olarak yeni bir döneme adım atıyor.

ARCH PENİNSULA'DAN İLK AÇIKLAMA

Satışın tamamlanmasının ardından Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."

Eczacıbaşı, Malezya, Türkiye, Ekonomi, Selpak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi - Son Dakika
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