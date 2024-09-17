Türklerin Yurt Dışı Yatırımları 3.4 Milyar Dolar

Ekonomi

YURT içinde yerleşik kişilerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları ocak-temmuz döneminde 3 milyar 401 milyon dolar oldu. Türklerin 2014'ten 2024'e kadar 16 kat artan yurt dışı gayrimenkul yatırımı, bu yıl 1 milyar 470 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne göre ocak-temmuz döneminde yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışındaki doğrudan yatırımı 3 milyar 401 milyon dolar oldu. Sektörlere göre dağılımda Türkler yurt dışında en fazla yatırımı gayrimenkule gerçekleştirdi. Yurt içinde yerleşik kişiler yurt dışında gayrimenkule 1 milyar 470 milyon dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne 534 milyon dolar, inşaat sektörüne 271 milyon dolar, imalat sektörüne 257 milyon dolar, finans ve sigorta faaliyetlerine 235 milyon dolar doğrudan yatırım yaptı.

TÜRKLERİN YURT DIŞI YATIRIM TERCİHİ GAYRİMENKUL

Türklerin bu yıl yurt dışı yatırımının yüzde 43'ünü oluşturan gayrimenkul alımında, geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre yüzde 43 artış yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışındaki doğrudan gayrimenkul yatırımı 1 milyar 27 milyon dolar olarak gerçekleşti.

10 YILDA 16 KAT ARTTI

Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımı 2014'ten 2024'e kadar 16 kat arttı. Geçen yıl Türkler yurt dışında 2 milyar 86 milyon dolar gayrimenkul yatırımı gerçekleştirdi. Geçen yıl rekor kıran yurt içinde yerleşiklerin yurt dışında gayrimenkul yatırımı, 2014'te 130, 2015'te 390, 2016'da 359, 2017'de 567, 2018'de 433, 2019'da 372, 2020'de 282, 2021'de 526, 2022'de 791 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA YATIRIM AVRUPA'YA

Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları geçen yıl 5 milyar 669 milyon dolarla rekor kırdı. Ocak-temmuz döneminde 3 milyar 401 milyon dolara ulaşan yurt içinde yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında en fazla yatırım Avrupa'ya gerçekleştirildi. Avrupa'da 2 milyar 175 milyon dolar yatırım yapan Türkler, Hollanda'ya 520 milyon dolar, İngiltere'ye 416 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. Yurt içinde yerleşik kişilerin ABD'ye 691 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 295 milyon dolar yatırımı oldu.

YUNANİSTAN, İTALYA, ARNAVUTLUK

Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında bu yıl Yunanistan, Arnavutluk ile İtalya'ya gerçekleştirilen yatırımlarda artış yaşandı. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 30 milyon dolar olarak kayıtlara geçen İtalya'ya yapılan doğrudan yatırım bu yıl aynı dönemde 124 milyon dolara, Yunanistan'da 110 milyon dolar olan yatırımlar 216 milyon dolara, Arnavutluk'ta 1 milyon dolardan 51 milyon dolara yükseldi.