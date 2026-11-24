Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Belçika'nın başkenti Brüksel'de ve Lüksemburg'da yürüttüğü üst düzey temasları tamamladı.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez başkanlığındaki heyet, Avrupa Birliği (AB) kurumları, Avrupa Parlamentosu, diplomatik temsilcilikler ve Avrupa iş dünyasının çatı kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Görüşmelerin öncelikli gündemini, AB'nin yeni sanayi politikalarının Türkiye üzerindeki etkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, KOBİ'lerin rekabet gücü ve yeni yatırım fırsatları oluşturdu.

TÜRKONFED heyeti, muhataplarına özellikle yasama süreci devam eden AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında Türkiye'nin Avrupa üretim ekosistemindeki konumunun korunması gerektiği mesajını verdi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez, AB'nin küresel rekabet karşısında üretim kapasitesini güçlendirmeye ve sanayisini dönüştürmeye yönelik yeni politikalar geliştirdiğini belirterek, "Türkiye, Gümrük Birliği, karşılıklı yatırımlar ve yıllardır birlikte gelişen tedarik zincirleriyle Avrupa sanayisinin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle Avrupa'nın yeni sanayi politikalarının mevcut ekonomik bütünleşmeyi dikkate alması gerekiyor. Özellikle Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında Türkiye'nin 'Made in EU' tanımına dahil edilmesini ve kamu alımlarında karşılıklılık sağlayacak bir anlaşma için adım atılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa sanayi ekosistemindeki konumunu zayıflatacak düzenlemelerin yalnızca Türk şirketlerini etkilemekle kalmayacağını, Avrupa'nın üretim kapasitesine, tedarik güvenliğine ve rekabet gücüne de zarar vereceğini belirten Sönmez, Avrupa'nın sanayi geleceğinin Türkiye ile birlikte şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

"KOBİ'lere özel bir bölüm oluşturulmasını öneriyoruz"

Süleyman Sönmez, Türkiye ile AB arasındaki büyük ticaret hacminin sunduğu fırsatlardan daha fazla işletmenin yararlanmasını sağlamak gerektiğine işaret etti.

30 yıllık geçmişe sahip Gümrük Birliği'nin bugünün üretim ve ticaret koşullarına uyarlanması gerektiğini belirten Sönmez, "Bu süreçte KOBİ'lere özel bir bölüm oluşturulmasını öneriyoruz. Böylece küçük ve orta ölçekli işletmelerin Avrupa pazarlarıyla daha güçlü bütünleşmesini sağlayabilir, dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında yeni işbirliklerinin önünü açabiliriz. Özellikle Anadolu'daki işletmelerimizin uluslararası değer zincirlerinde daha güçlü yer almasını istiyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türkiye ve Avrupa Birliği için ortak bir ekonomik kazanım sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sönmez, Türkiye'nin Avrupa'nın üretim zincirleriyle bütünleşmiş yapısının iklim politikalarında da dikkate alınması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa'nın sanayi altyapısının ve karbon ayak izinin bir parçası. Dolayısıyla rekabetçilik ve karbonsuzlaşma hedeflerini birlikte ele almalıyız. AB'nin Türkiye'den yeşil dönüşümde ortaklık beklerken ülkemizi yeni sanayi politikalarının dışında bırakması önemli bir çelişki yaratır. Avrupa Kıtası'nın iklim hedeflerine ulaşması, Türkiye ile güçlü bir işbirliğini gerektiriyor. Yapay zeka, siber güvenlik, dijital ekonomi, temiz enerji, batarya teknolojileri, savunma sanayisi ve net sıfır teknolojileri gibi alanlarda ortak projeler geliştirerek iki tarafın da rekabet gücünü artırabiliriz. Burada önceliklerimizden biri de bu işbirliklerinin KOBİ'ler için somut fırsatlara dönüşmesini sağlamak."