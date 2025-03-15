TÜRKPATENT Ücret Tarifesinde Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜRKPATENT Ücret Tarifesinde Değişiklik

TÜRKPATENT, marka yenileme ve iptal ücretlerinde yeni düzenlemeler yaptı. Ücretler güncellendi.

15.03.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) bu yıl uyguladığı ücret tarifesinde düzenleme yapıldı.

Kurumun konuya ilişkin tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan 2025 yılı ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, iki sınıfa kadar olmak üzere marka yenileme ücreti 2 bin 049,67 lira, koruma süresi sona eren marka yenileme ücreti 5 bin 235,42 lira oldu. Üçüncü sınıf ve sonraki her bir sınıf için marka başvurusu ek sınıf ücreti 654,42 lira, marka iptal ücreti de 23 bin 458,33 olarak belirlendi.

Tebliğ kapsamında var olan ücretlere ek olarak, marka iptal talebi emanet tutarı 23 bin 458,33 lira, ilave her bir sınıf için marka yenileme ücreti 500 lira, 3'üncü ve sonraki her bir sınıf için koruma süresi sona eren markanın yenileme ücreti 875 lira oldu.

Bunun yanı sıra 35/5'inci grup altındaki 34 emtia sınıfında seçilen 3'üncü sınıf ve sonraki her bir sınıf için marka başvurusu ek sınıf ücreti de 300 lira olarak düzenlendi.

Ayrıca marka iptal ücretinin tek seferde tahsil edilmesi ve kurum ücreti ile emanet hesabında tutulacak ücret olmak üzere iki kalemde hesaplanması karara bağlandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRKPATENT Ücret Tarifesinde Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni bir döneme girildi ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı Yeni bir döneme girildi! ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı
Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı
Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı
Kim bilir ne derdi vardı Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti Kim bilir ne derdi vardı! Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti
Bakan Güler’den PKK’ya rest: Öcalan’ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz
Neymar, 1,5 yıl sonra çağrıldığı Brezilya Milli Takımı’nda kabusu yaşadı Neymar, 1,5 yıl sonra çağrıldığı Brezilya Milli Takımı'nda kabusu yaşadı
Görüntü Türkiye’den Yaşlı adamın spor aletiyle yaptığını görenler hayretler içinde kaldı Görüntü Türkiye'den! Yaşlı adamın spor aletiyle yaptığını görenler hayretler içinde kaldı
Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler
Araçlara alkol kilidi geliyor İşte yeni uygulamanın teknik şartları Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın teknik şartları
Rüyalarına giren baba yadigarı aracı 15 yıl sonra buldu Rüyalarına giren baba yadigarı aracı 15 yıl sonra buldu
Tamir ettiği patpatın damperine boynu sıkışan genç hayatını kaybetti Tamir ettiği patpatın damperine boynu sıkışan genç hayatını kaybetti
Gizemli hayırseverden örnek davranış Gizemli hayırseverden örnek davranış
Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi

12:30 Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi
12:12 Memurlar havalara uçacak Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor
12:05 Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı
11:44 Şinasi Yurtsever’e veda Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
11:14 Bakan Güler’den PKK’ya rest: Öcalan’ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz
17:30 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un bonservis bedelini belirledi Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservis bedelini belirledi
16:54 Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim
16:40 Ümraniye’de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti Ümraniye'de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti
16:34 Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
16:25 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden çuval çuval para kazandı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
16:21 Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 13:46:42. #7.12#
SON DAKİKA: TÜRKPATENT Ücret Tarifesinde Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.