TÜRKPATENT Ücret Tarifesinde Değişiklik

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) bu yıl uyguladığı ücret tarifesinde düzenleme yapıldı.

Kurumun konuya ilişkin tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan 2025 yılı ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, iki sınıfa kadar olmak üzere marka yenileme ücreti 2 bin 049,67 lira, koruma süresi sona eren marka yenileme ücreti 5 bin 235,42 lira oldu. Üçüncü sınıf ve sonraki her bir sınıf için marka başvurusu ek sınıf ücreti 654,42 lira, marka iptal ücreti de 23 bin 458,33 olarak belirlendi.

Tebliğ kapsamında var olan ücretlere ek olarak, marka iptal talebi emanet tutarı 23 bin 458,33 lira, ilave her bir sınıf için marka yenileme ücreti 500 lira, 3'üncü ve sonraki her bir sınıf için koruma süresi sona eren markanın yenileme ücreti 875 lira oldu.

Bunun yanı sıra 35/5'inci grup altındaki 34 emtia sınıfında seçilen 3'üncü sınıf ve sonraki her bir sınıf için marka başvurusu ek sınıf ücreti de 300 lira olarak düzenlendi.

Ayrıca marka iptal ücretinin tek seferde tahsil edilmesi ve kurum ücreti ile emanet hesabında tutulacak ücret olmak üzere iki kalemde hesaplanması karara bağlandı.