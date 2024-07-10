Türksat 6A'nın yörünge yükseltme manevrası başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat 6A'nın yörünge yükseltme manevrası başarıyla tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da ekiplerin ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptığını belirtti. İlk ateşleme sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından bir sonraki ateşleme 12 Temmuz'da gerçekleşecek.

10.07.2024 16:07
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da ekiplerin ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptığını belirterek, "Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra, 12 Temmuz'da gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türksat 6A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarını kutlayan Kacır, milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilklerin yaşandığını ifade etti.

Kacır, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Ateşleme 82 dakika sürdü. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti. Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra, 12 Temmuz'da gerçekleşecek."

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türksat 6A'nın yörünge yükseltme manevrası başarıyla tamamlandı - Son Dakika

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