Türksat 6A Uydusu Başarıyla Fırlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat 6A Uydusu Başarıyla Fırlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılmasının ardından her şeyin yolunda olduğunu açıkladı. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uydunun şu ana kadar sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirtti. Türksat 6A'nın güneş panellerinin açıldığını ve belirlenen yörüngede ilerlemeye devam ettiğini de aktaran Bakan Kacır, uydunun kesintisiz iletişim için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak olan güneş panellerinin 05.24'te açıldığını ifade etti.

09.07.2024 14:33
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da fırlatılmasının ardından her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Kacır, sosyal medya hesabından, uzaya fırlatılan Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da şu ana kadar her şey yolunda olduğuna işaret eden Kacır, fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerin uydudan ilk sinyali aldığını anımsattı.

"Güneş panelleri açıldı"

Bakan Kacır, ilk sinyalden yaklaşık 1 saat sonra ise Türksat 6A'ya ilk komutun gönderildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Türksat 6A'ya kesintisiz iletişim kurabilmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak olan güneş panelleri 32 bin 479 kilometre irtifada Türkiye saatiyle 05.24'te açıldı. Türksat 6A, fırlatma roketinden ayrılmasından bu yana enberi noktası 300 kilometre, enöte noktası 70 bin kilometre olan eliptik bir yörüngede ilerliyor. İlk ateşlemeye kadar bu yörüngede devam edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türksat 6A Uydusu Başarıyla Fırlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türksat 6A Uydusu Başarıyla Fırlatıldı - Son Dakika
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