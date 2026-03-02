TÜRKŞEKER 100. Yılda 936 Bin Ton Şeker Üretti - Son Dakika
TÜRKŞEKER 100. Yılda 936 Bin Ton Şeker Üretti

02.03.2026 15:43
TÜRKŞEKER, 14 şeker fabrikasında 936 bin 400 ton kristal şeker üreterek 100. yılını kutladı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), bünyesindeki devlete ait 14 şeker fabrikasında yürütülen çalışmalar sonucunda ülkenin şeker ihtiyacını karşılamak üzere 936 bin 400 ton kristal şeker üretildiği belirtilerek, "100 yıllık alın teri, bir asırlık şeker TÜRKŞEKER, Türkiye'nin ağız tadı olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKŞEKER'den yapılan açıklamada, ülkenin köklü ve güçlü devlet markası TÜRKŞEKER'in, kuruluşunun 100. yılında üretime ve ekonomiye değer katmaya devam ettiği bildirildi.

İlk şeker fabrikalarının temellerinin atıldığı o tarihi günden bugüne, bir asırlık tecrübeyle 2025/2026 kampanya dönemini büyük bir başarıyla geride bıraktıkları vurgulanan açıklamada, TÜRKŞEKER bünyesindeki devlete ait 14 şeker fabrikasında yürütülen çalışmalar sonucunda, ülkenin şeker ihtiyacını karşılamak üzere 936 bin 400 ton kristal şeker üretildiği aktarıldı.

Bu doğrultuda, 4 Eylül 2025'te Malatya Şeker Fabrikası'nda atılan ilk adımla başlayan kampanya döneminin, 17 Şubat'ta Ereğli Şeker Fabrikası'ndaki son işlemlerle başarıyla tamamlandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kesintisiz 166 gün süren dev üretim maratonunda elde ettiğimiz gurur verici rakamlar şu şekildedir: İşlenen pancar 6 milyon 840 bin ton, üretilen kristal şeker 936 bin 400 ton, elde edilen melas 300 bin ton, elde edilen yaş pancar posası 2 milyon 70 bin ton. Bir devlet kurumu olmanın verdiği sorumluluk ve bilinçle tarladan fabrikaya kadar alın teri döken tüm çiftçilerimize ve gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 100 yıllık alın teri, bir asırlık şeker TÜRKŞEKER, Türkiye'nin ağız tadı olmaya devam ediyor."

Kaynak: AA

TÜRKŞEKER, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
