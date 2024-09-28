Türkşeker'den Üreticilere 4,4 Milyar Lira Avans - Son Dakika
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Ekonomi

Türkşeker'den Üreticilere 4,4 Milyar Lira Avans

Türkşeker, bu yıl şeker pancarı üreticilerine 4,4 milyar lira avans ödeyecek, alım fiyatını artırdı.

28.09.2024 11:49
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Türkiye Şeker Fabrikalarınca (Türkşeker) bu yıl üreticilere 4,4 milyar lira avans ödemesi yapılırken, başlayan şeker pancarı alımları için ödemeler 30 gün içinde tamamlanacak.

Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primiyle ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi.

AA muhabirinin Türkşeker'den edindiği bilgiye göre, şeker pancarı alım fiyatı geçen yıl ton başına 1855 lira olarak belirlenirken, alım fiyatı yüzde 28 artmış oldu.

Geçen yıl yaklaşık 9,7 milyon ton şeker pancarı alımı yapılırken, bu sene 7,3 milyon ton civarında alım yapılması planlanıyor.

Türkşeker tarafından çiftçilerin şeker pancarı üretim sürecindeki giderlerine destek olmak amacıyla en önemli girdiler olan gübre ve tohum desteğinin yanında pancar üretim sezonunda çapalama, bakım, sulama, motorin, hasat ve teslim olmak üzere ton başına toplam 540 lira olmak üzere toplam 6 nakdi avans veriliyor.

Üreticilere, yapılan nakdi ve ayni avansla pancarlarını teslim etmeden önce pancar bedelinin yaklaşık yüzde 35'i faiz yansıtılmaksızın ödeniyor. Böylece çiftçilerin finansman giderlerine destek olunuyor.

Ayrıca fabrika merkezine pancar teslim eden üreticilere nakliye desteği de ödeniyor. Bunların yanında üreticilere istihkak (bedelsiz) yaş pancar posası veriliyor.

Bu kapsamda, bu yıl 2,8 milyar lirası nakdi ve 1,6 milyar lirası ayni olmak üzere toplam 4,4 milyar lira avans ödemesi yapıldı.

Türkşeker ile üreticiler arasında akdedilen şeker pancarı üretim sözleşmesi gereğince fabrika bazında pancar alımının tamamlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde pancar bedel ödemeleri tamamlanıyor.

8,1 milyon ton pancar üretim kotasının tamamı kadar taahhüt alındı

Bu yıl şeker pancarı ekimleri şubat ayı sonu itibarıyla başladı. 2024 yılı için belirlenen 8,1 milyon ton pancar üretim kotasının tamamı kadar taahhüt alındı.1256 köyde, 36 bin 109 üretici tarafından 1,1 milyon dekarda ekim yapıldı.

2024-2025 üretim döneminde Türkşeker fabrikalarında 940 bin ton şeker üretileceği ve 300 bin ton melas ile yaklaşık 2 milyon ton yaş pancar posası elde edileceği tahmin ediliyor.

Ortalama olarak 114 gün civarında sürmesi beklenen üretim kampanyasının 2024 yılı Eylül ayında başlayıp 2025 yılı Şubat ayının ortasında bitirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

TÜRKŞEKER, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkşeker'den Üreticilere 4,4 Milyar Lira Avans - Son Dakika

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