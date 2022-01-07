TürkTraktör'ün uzun vadeli ulusal notu AAA (Trk) olarak belirlendi

TürkTraktör'ün, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından uzun vadeli ulusal notu en yüksek seviyede puanlanarak AAA (Trk) olarak belirlendi.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, puanlamayla birlikte TürkTraktör'ün, finansal gücü bir kez daha kanıtlanmış oldu.

JCR Eurasia Rating tarafından TürkTraktör'ün kısa vadeli ulusal notu "A-1+ (Trk)", uzun vadeli yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "BB", kısa vadeli yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notu "B", görünümleri ise stabil olarak değerlendirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TürkTraktör Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Federico Pamfili, üretim ve ihracat adetlerinde rekorlarla tamamladıkları 2021 yılının TürkTraktör açısından oldukça başarılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"JCR Eurasia Rating tarafından verilen uzun vadeli ulusal ölçekteki en yüksek düzey olan AAA (Trk) notu, TürkTraktör'de yıllardır uyguladığımız sağlam finansal yönetimin, güçlü kurumsal yönetim uygulamalarımızın ve yüksek sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir göstergesidir. TürkTraktör olarak, üstün nakit yaratma kapasitemiz ile tüm finansal kaldıraçlarımızı verimli yöneterek ve işimizi hem yurt içi hem yurt dışında büyüterek hissedarlarımıza sağladığımız katkıyı maksimize ettik. Açıklamaktan memnun olduğum bu önemli başarıda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim."