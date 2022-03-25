TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu Ordu'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu Ordu'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

25.03.2022 14:35
TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu Ordu'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kovid-19 salgını sürecinin ekonomik anlamda sağlıklı atlatılabilmesinde meslek mensuplarının çok değerli katkıları olduğunu söyledi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kovid-19 salgını sürecinin ekonomik anlamda sağlıklı atlatılabilmesinde meslek mensuplarının çok değerli katkıları olduğunu söyledi.

Kartaloğlu, Altınordu ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda gazetecilere TÜRMOB'un çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

120 bin mali müşavir ve yeminli mali müşavir, 20 bin de stajyer aday meslek mensubuyla ülke ekonomisini kayıt altına aldıklarını belirten Kartaoğlu, mali sistemin denetimini gerçekleştiren meslek grubu olduklarını ifade etti.

Salgının başlangıcından itibaren meslek mensuplarının özveriyle çalıştığını dile getiren Kartaloğlu, kamu finansmanının sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla fedakarca çaba gösterdiklerini söyledi.

Kartaloğlu, meslektaşlarının, döviz kurlarında, enflasyonda artışların yaşandığı bu dönemde işletmelere çok ciddi faydalar sağladığını, bu anlamda da ülke ekonomisinin temel taşlarından birisi olduklarını ifade etti.

Kovid-19 salgını döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneğine ilişkin bir haftada eğitim seti hazırladıklarına dikkati çeken Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün hala TÜRMOB'un YouTube kanalında bulunuyor. O eğitimi yaklaşık 130 bin kişi izledi ve Türkiye'de o sürecin sancısız atlatılmasında o eğitimden sonra bizim meslek mensuplarımızın çok değerli katkıları oldu. Hepimiz faydalandık bundan o dönemde belki. Dolayısıyla pandemi sürecinin ekonomik anlamda sağlıklı atlatılabilmesinde bizim meslek mensuplarımızın çok değerli katkıları oldu."

Kartaloğlu, meslektaşlarının, kur korumalı Türk lirası mevduata geçiş sürecinde de büyük katkıları olduğunu belirtti.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş'ın da katıldığı toplantı, gazetecilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu Ordu'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması
TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu Ordu'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

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Togo Cumhuriyeti, Altınordu, TÜRMOB, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu Ordu'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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