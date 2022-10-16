TÜRMOB Genel Başkanlığına Emre Kartaloğlu yeniden seçildi - Son Dakika
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TÜRMOB Genel Başkanlığına Emre Kartaloğlu yeniden seçildi

16.10.2022 19:10
TÜRMOB Genel Başkanlığına Emre Kartaloğlu yeniden seçildi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) genel başkanlığına mevcut başkan Emre Kartaloğlu yeniden seçildi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) genel başkanlığına mevcut başkan Emre Kartaloğlu yeniden seçildi.

TÜRMOB'dan yapılan açıklamaya göre, Birliğin 24. Olağan Genel Kurulu 15-16 Ekim'de, Çankaya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Seçimler sonucu 3 yıl görev yapacak birliğin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, bin 891 delegenin bin 859'unun katılımıyla gerçekleşen seçimde, Türkiye Çağdaş Demokrat Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Grubu, yönetim kurulunda 9 üyeliğin 7'sini alırken, Meslekte Birlik Grubundan ise 2 aday yönetime girdi. Bu sonuçlara göre, Türkiye Çağdaş Demokrat Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Grubu'nun Başkan adayı Emre Kartaloğlu güven tazeledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Çankaya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRMOB Genel Başkanlığına Emre Kartaloğlu yeniden seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRMOB Genel Başkanlığına Emre Kartaloğlu yeniden seçildi - Son Dakika
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