TÜRMOB Muhasebe Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutluyor - Son Dakika

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, gerek dünyada yaşananlar gelişmeler gerekse ekonomik göstergelerde ortaya çıkan verilerin bugün ekonomiyi konuşmanın ne kadar yerinde bir karar olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Bizler, bu süreçte de memleketimiz adına değer katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TÜRMOB'dan yapılan açıklamaya göre, Birlik, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kartaloğlu önderliğinde TÜRMOB kurulları ve oda başkanları Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Kartaloğlu, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ayrıca, TÜRMOB tarafından "Türkiye Ekonomisi 2021 Analizi ve 2022 Beklentileri Paneli" düzenlendi.

Kartaloğlu, panelin açılışında yaptığı konuşmada, muhasebe uygulamalarıyla ülke ekonomisine, işletmelerine, kamu mali yapısına hizmetler sunduklarını bildirdi.

Kovid-19 salgını sürecinde özellikle kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği konusunda meslek mensuplarının çok değerli katkıları olduğunu belirten Kartaloğlu, ekonominin bu dönemi en az hasarla atlatması noktasında çalıştıklarını vurguladı.

Kartaloğlu, ekonominin önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gerek dünyada yaşananlar gerekse ekonomik göstergelerde ortaya çıkan veriler bugün ekonomiyi konuşmanın ne kadar yerinde bir karar olduğunu ortaya koyuyor. Bizler, bu süreçte de memleketimiz adına değer katmaya devam edeceğiz. Pandemi sonrası ekonomik zorlukları konuşurken maalesef bölgemizde savaşı gördük. Elbette bunun ekonomiye, mali hayata, mali uygulamalara yansıması olacak. Çok basit bir örnekle geçtiğimiz yıl turistlerin yarısı ülkemize Rusya ve Ukrayna'dan geldi. Savaş ekonomiyi doğrudan etkileyecek."