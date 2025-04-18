TUSAF'ın Yeni Başkanı Mehmet Mesut Çakmak Seçildi

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunun (TUSAF) yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Mesut Çakmak oldu.
Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, TUSAF Olağan Genel Kurulu, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.
Federasyona bağlı 8 bölge derneği ve derneklere üye un sanayicisi delegelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda, gelecek 3 yılda görev yapacak yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi.
Seçimin ardından 2025-2028 dönemi için devir teslim yapıldı.
Genel Kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, TUSAF Yönetim Kurulu Başkanlığına, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Çakmak seçildi.
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