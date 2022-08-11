TEI ile BOTAŞ arasında protokol imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

TEI ile BOTAŞ arasında protokol imzalandı

11.08.2022 19:38
TEI ile BOTAŞ arasında protokol imzalandı

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, TEI Eskişehir Yerleşkesinde düzenlenen imza törenine TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, TEI Programlar Direktörü Ahmet Kain, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu ile şirket yetkilileri katıldı.

Protokol kapsamında TEI, BOTAŞ envanterinde bulunan tüm gaz türbinleri için mühendislik desteği verilmesi, yerlileştirme, yenileştirme ve verimlilik kapsamında yapılacak çalışmalar ile bakım ve servis konularında BOTAŞ'a destek verecek.

TEI'nin geliştireceği gaz türbini ve doğal gaz kompresörleri konularında da BOTAŞ ile ortak çalışma yapılacak.

YORUMLAR
500
Mustafa Sarıgül 1 aydır grev yapan işçilere destek için Eskişehir'e geldi Mustafa Sarıgül 1 aydır grev yapan işçilere destek için Eskişehir'e geldi Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Eskişehir, TEI, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEI ile BOTAŞ arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:14 İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı
19:01 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
18:54 Aydın ve İzmir'i korkutan deprem! Kuşadası Körfezi 3.9'la sarsıldı
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
18:42 NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
18:51 Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 19:38:35. #1.11#
SON DAKİKA: TEI ile BOTAŞ arasında protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement