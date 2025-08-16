Tuşba Oto Pazarında Alıcı Yok, Satıcılar Fırsat Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tuşba Oto Pazarında Alıcı Yok, Satıcılar Fırsat Sunuyor

Tuşba Oto Pazarında Alıcı Yok, Satıcılar Fırsat Sunuyor
16.08.2025 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuşba'daki ikinci el oto pazarında alıcı sayısı azken, satıcılar araç almak için fırsat sundu.

Van'ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarı bu hafta da satıcı yoğunluğuna sahne olurken, alıcı sayısındaki azlık dikkat çekti.

Erciş karayolu üzerinde kurulan pazara çok sayıda araç sahibi satış yapmak amacıyla gelirken, alıcıların azlığı nedeniyle birçok araç pazar sonunda satılamadan geri götürüldü. Yüzlerce aracın sergilendiği pazarda alıcı ilgisinin beklentilerin altında kalması dikkat çekti. Araç fiyatlarında düşüşün devam ettiğini belirten satıcılar, yaşanan durgunluğa rağmen araç almak isteyenler için sürecin önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Satıcılar, "Şu an araç almak isteyenler için tam zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin konuşan Davut Subaşı, alıcıların sadece fiyatlara bakmakla yetindiğini belirtti. Pazarda alıcıların olmadığını ve bu yüzden piyasanın durgun olduğunu ifade eden Subaşı, "Alıcı olmadığı için piyasa durgun. Bu şekilde devam ederse araçlar stokta kalmaya devam edecek. Aslında şu an araç almanın tam zamanı. Çünkü önümüzdeki günlerde bir hareketlilik olabilir" dedi.

Bir diğer satıcı Süleyman Yavuzer ise alıcı ve satıcıların farklı gerekçelerle şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Alıcılar fiyatların yüksekliğinden, satıcılar ise satış fiyatının kendilerini kurtarmamasından yakınıyor. Her türlü araç var ama alım-satım çok düşük. Artık neredeyse her evin önünde bir aracın olması zorunlu hale geldi. İnsanlar bütçelerini zorlayarak da olsa araç sahibi olmaya gayret ediyor" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Ekonomi, Tuşba, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tuşba Oto Pazarında Alıcı Yok, Satıcılar Fırsat Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Kız kardeşini taciz edip Hakan’ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı
Burak Deniz’den Datça’ya milyonluk yatırım Detaylar netleşti Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırım! Detaylar netleşti
Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı
İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi
İki ülke sel felaketi ile boğuşuyor Ölü sayısı 200’e yaklaştı İki ülke sel felaketi ile boğuşuyor! Ölü sayısı 200'e yaklaştı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ayrılık iddialarına inat tatil pozu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu
Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
Facebook canlı yayını sırasında ailesinin gözü önünde öldürüldü Facebook canlı yayını sırasında ailesinin gözü önünde öldürüldü

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 14:39:52. #7.13#
SON DAKİKA: Tuşba Oto Pazarında Alıcı Yok, Satıcılar Fırsat Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.