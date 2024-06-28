TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: FATF Gri Listesinden Çıkma Yatırım Ortamımızı Güçlendirecek

Ekonomi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması yatırım ortamımızın güçlenmesi ve finansmana erişim açısından memnuniyet verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkmasını değerlendirdi. Söz konusu gelişmenin yatırım ortamının güçlenmesi ve finansmana erişim açısından memnuniyet verici olduğunu belirten Turan, "Bu gelişmede emeği geçenleri tebrik ediyor, ekonomide attığımız doğru adımların sonuçlarını önümüzdeki dönemde de görmeye devam etmeyi diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.