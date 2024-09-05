TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, OVP'deki reformları hızlandırma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, OVP'deki reformları hızlandırma çağrısı yaptı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, OVP'de vurgulanan alanlarda reformları hızlandırarak rekabet gücünü artırmak için çalışmalar gerektiğini ifade etti.

05.09.2024 22:46
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, OVP'de vurgulanan sanayide yapısal dönüşüm, Ar-ge ve yenilik ekosistemi, yeşil ile dijital dönüşüm, beşeri sermayenin güçlendirilmesi gibi alanlarda reformları hızlandırarak rekabet gücünü artırmak için çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'yi değerlendirdi.

OVP'de enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edecek olmasının teyit edilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Turan, bu kapsamda, gelecek dönemde de hem sıkı para politikasının hem de kamuda tasarruf anlayışı ve disiplinli bütçenin devam etmesinin önemine işaret etti.

Turan, özellikle kayıt dışılıkla mücadele alanında çok güçlü ve somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zorlu ve maliyetli süreçte kalıcı başarıya erişmek için özel sektör olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sıkı para ve maliye politikasının yanı sıra ekonomide kalıcı ilerleme, refah artışı ve kalkınma için yapısal reform ajandası kritik önem taşıyor. Dezenflasyon ve dengelenme süreci ile beraber kalıcı sürdürülebilir büyüme için OVP'de vurgulanan sanayide yapısal dönüşüm, Ar-ge ve yenilik ekosistemi, yeşil ve dijital dönüşüm, beşeri sermayenin güçlendirilmesi gibi alanlarda reformları hızlandırarak rekabet gücümüzü artırmak için çalışmalıyız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, OVP'deki reformları hızlandırma çağrısı yaptı - Son Dakika

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