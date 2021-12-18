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TÜSİAD'dan hükümete çağrı: İş dünyası ve vatandaş zarar görüyor, iktisat bilimine dönün - Son Dakika

TÜSİAD'dan hükümete çağrı: İş dünyası ve vatandaş zarar görüyor, iktisat bilimine dönün

18.12.2021 14:26
TÜSİAD'dan hükümete çağrı: İş dünyası ve vatandaş zarar görüyor, iktisat bilimine dönün

TL'de yaşanan sert değer kaybı sonrası TÜSİAD'dan hükümete bir çağrı geldi. Mevcut ortamdan iş dünyası ve vatandaşın zarar gördüğünü belirten TÜSİAD, yeni ekonomi programıyla bu işin çözülemeyeceğini vurguladı. Ülkede güvensizlik ve istikrarsızlık oluştuğu belirtilen açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) son yaşanan ekonomik gelişmeler üzerine bir açıklama yaptı. TL'deki değer kaybı nedeniyle iş dünyası ve vatandaşın zor durumda olduğu belirtilen açıklamada, yeni ekonomi politikası eleştirildi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Yeni ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği belirtilen açıklamada hükümete bir çağrı yapıldı. TÜSİAD,genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesi gerektiğini söyledi.

TÜSİAD'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir.

TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL'de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık.

"GÜVENSİZLİK VE İSTİKRARSIZLIK ORTAMI OLUŞTU"

Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz.

"İHRACATÇILAR BİLE BU ORTAMDAN ZARAR GÖRMEKTE"

İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir.

"GENEL KABUL GÖRMÜŞ İKTİSAT BİLİMİ KURALLARINA DÖNÜLMELİ"

Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır.

"ATILACAK ADIMLAR GÜVEN ORTAMI OLUŞMASI İÇİN ELZEMDİR"

Ülkemizde 'kurumsuzlaşma' sorununa daha önce de işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı 'Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar' adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülke ekonomimize fayda sağlayacak, öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir.

TÜSİAD olarak bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazırız.

TÜSİAD'dan hükümete çağrı: İş dünyası ve vatandaş zarar görüyor, iktisat bilimine dönün

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Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'dan hükümete çağrı: İş dünyası ve vatandaş zarar görüyor, iktisat bilimine dönün - Son Dakika Ekonomi


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