TÜSİAD: Kadın-Erkek Eşitliği İçin Kararlılıkla Politikalar Hayata Geçirilmeli

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), tüm alanlarda kadın-erkek eşitliğini güvenceye alacak politikaların kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.
TÜSİAD'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, eğitime erişim, işgücüne katılım, yöneticilik, bakım sorumluluklarının paylaşımı, şiddetle mücadele, afet ve kriz yönetimi başta olmak üzere tüm alanlarda kadın-erkek eşitliğini güvenceye alacak politikaların kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi.
Konuyla ilgili gerekli adımların atılmaması durumunda dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için 131 yıla ihtiyaç duyulacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu tabloyu hızla iyileştirmek için kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademinin iş birliğini etkin şekilde sağlamalıyız. Demokratik gelişmişlik, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Kadın ve erkeğin eşit temsili, hem kurumların etkin yönetimi hem de toplumun adil işleyişinin temel unsurlarından biridir. Bu anlayışla, 13 Mart'ta gerçekleştireceğimiz Dünya Kadınlar Günü etkinliğimizde, yönetimde kadın-erkek eşitliğini odağımıza alıyoruz. Demokratik, gelişmiş, saygın, adil bir gelecek için kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı kapsayıcı bir anlayışı hızla hayata geçirmeliyiz."
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