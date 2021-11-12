TÜSİAV'ın Dış Ekonomik İlişkiler Platformu Başkanı Demirhan Şerefhan oldu

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) çatısı altında faaliyet gösteren Dış Ekonomik İlişkiler Platformu başkanlığına Demirhan Şerefhan getirildi.

TÜSİAV'dan yapılan açıklamaya göre, başkanlığına Şerefhan'ın getirildiği platformun başkan yardımcıları ise Kutlu Tamay ve Sadullah Öner oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Türkiye sanayisindeki performansın ve ihracatın artması adına, ülkeler arası ikili ilişkilerin geliştirilmesi için Dış Ekonomik İlişkiler Platformu'nu kurduklarını belirterek, "Türkiye'de yerleşik ticari misyonların ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekmek ve ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlatmak için kolları sıvadık. Platformumuzun ülkemiz için çok faydalı işler yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Platform Başkanı Şerefhan da TÜSİAV'ın senelerdir farklı sektörlerdeki iş insanlarına kılavuzluk ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dış Ekonomik İlişkiler Platformu'nun kurulmuş olması, gerek hizmet ve gerekse ürün ihracatımızda önemli bir rol oynayacaktır. Ülkemizin ihracat bazında tüm dünyanın korktuğu büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyeli canlandırmak, kullanmak ve yurt dışı ihracat hacmimizin artması için büyük bir gayret ve aksiyon içinde olacağız."