Tütün Üreticilerine Destek Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Tütün Üreticilerine Destek Toplantısı Düzenlendi

Tütün Üreticilerine Destek Toplantısı Düzenlendi

Tavas, Beyağaç ve Kale belediye başkanları, tütün üreticileri ile bir araya gelerek tütün işçiliği fiyatları ve yaşanan sıkıntıları istişare etti. Başkanlar, üreticilerin haklarını koruma ve sürdürülebilir tarımı destekleme sözü verdi.

26.02.2025 10:54  Güncelleme: 10:56
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Tavas, Beyağaç ve Kale'de ki tütün üreticilerine destek olmak amacıyla Belediye Başkanları ve üreticiler bir araya geldi. Toplantıda tütün işçiliği fiyatları ve yaşanılan sıkıntılar istişare edildi.

Tütün üreticilerinin yaşandığı sıkıntıları istişare etmek ve tütün işçiliğinde günlük fiyatların belirlenmesi amacıyla Tavas Belediyesi Toplantı Salonunda toplantı düzenlendi. Toplantıya Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Tavas Ziraat Odası Başkanı Harun Tiğre, Beyağaç Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Kısa, Kale Ziraat Odası Başkanı Emin Çakmakçı ve tütün üreticileri katıldı. Tütün üretiminde yaşanılan sorunları çiftçilerle istişare eden başkanlar, Üreticilerin haklarını korumak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek olmak için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladılar. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tütün Üreticilerine Destek Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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