Tütün ürünleri dumanı, her yıl 1 milyon can alıyor - Son Dakika
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Tütün ürünleri dumanı, her yıl 1 milyon can alıyor

03.03.2022 13:01
Tütün ürünleri dumanı, her yıl 1 milyon can alıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, tütün ürünleri dumanının her yıl 1 milyon can aldığını bildirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, tütün ürünleri dumanının her yıl 1 milyon can aldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Elkin, bağımlılıkların toplumun her kesimini ilgilendiren önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

Elkin, şunları kaydetti:

"Bağımlılık; birçok etkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir tablo olup çocukların yetiştirilmesi sırasında sergilenen olumsuz ebeveyn tutumları, aile üyelerinin herhangi birinde bağımlılık öyküsünün olması, yanlış arkadaş seçimleri, düşük akademik başarı ve yaşadığı toplumun bağımlılığa bakış açısı risk oluşturabilecek etkenlerden sadece birkaçı olarak sayılabilir. Özellikle çocuk ve ergen sağlığında bu konudaki koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması önceliğimiz olup gençlerin bu alışkanlıklara hiç başlamamaları temel hedefimiz olmalıdır. Bu kapsamda aile, okul ve halk eğitimleri önemsenmeli ve özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu aile sağlığı merkezlerinde ailelere gerekli danışmanlıklar da eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır."

Elkin, tütün ürünleri dumanının her yıl 1 milyon can aldığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre, dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişi, Türkiye'de ise yaklaşık 100 bin kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklardan ölüyor. Bu konudaki en önemli sorunlardan birisi ise tütün ürünü kullanmayan kişiler üzerindeki etkileri. Dünyada yaklaşık 700 milyon çocuk sigara dumanına maruz kalıyor, her yıl yaklaşık 1 milyon kişi de tütün ürünü kullandığı için değil, tütün ürününün dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybediyor.

Sigara dumanından pasif etkilenme toplum için tehlikeli boyutlarda olurken, özellikle çocuklarda ciddi sonuçlara yol açıyor.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sigara, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tütün ürünleri dumanı, her yıl 1 milyon can alıyor - Son Dakika


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