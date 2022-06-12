Tütüncü: "Varsak 2022'yi çok büyük atılımlarla karşıladı" - Son Dakika
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Tütüncü: "Varsak 2022'yi çok büyük atılımlarla karşıladı"

12.06.2022 10:51
Tütüncü: "Varsak 2022'yi çok büyük atılımlarla karşıladı"

Varsak Demirel Mahallesi Hz. Ebubekir Caddesi'ndeki yol çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Varsak 2022'yi çok büyük atılımlarla karşıladı" dedi.

Varsak Demirel Mahallesi Hz. Ebubekir Caddesi'ndeki yol çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Varsak 2022'yi çok büyük atılımlarla karşıladı" dedi.

Kepez Belediyesi, ilçeye kaliteli ve emniyetli yol hizmeti sunmaya devam ediyor. Varsak Demirel Mahallesi Hz. Ebubekir Caddesi'ndeki çalışmaları inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü " Muhtarıma sözüm vardı. 2022 yılı Demirel Mahallesi'nin, Varsak diye bildiğimiz merkez mahallelerinin kalkınma yılı olacaktı. Haziran ayının ilk gününde 3 ay evvel verdiğimiz sözlerin birçoğunun yerine gelmiş olduğunu görüyoruz. İnşallah yılsonuna kadar da bütün bu sözlerimiz yerine gelecek" dedi.

"Sorunları çözüme kavuşturuyoruz"

Varsak için verilen sözleri tutmaya devam eden ve sorunları imar sorunlarını çözüme kavuşturduklarını söyleyen Başkan Tütüncü "Bu zaman zarfında buranın 1/50 imar sorunuyla alakalı önemli bir problem vardı. Söz verdiğimiz gibi onu meclisimizden geçirdik. İnşallah o konuda da bir sıkıntı olmadan süreci tamamlayacağız. Hz. Ebubekir Caddesi ve onu kesen caddeleri elektrik idaresi ile birlikte aydınlatmalarını yapacağız" diye konuştu.

Kapalı pazar müjdesi

Varsak'a yapılan yatırımları ifade eden Başkan Tütüncü " Bölgeye güzel de bir pazar alanı kazandırdık. 5 bin 500 metrekare alana sahip, şimdi bunun üzerini de kapatıyoruz. Bu vesile ile Kapalı Pazar müjdemizi de vermiş olalım. Kapalı Pazar hem burada hemşerilerimizin pazar ihtiyaçlarına daha sağlıklı güzel bir ortamda karşılayabilme imkanı sunacak, hem de bununla birlikte düğün gibi kına gecesi gibi asker eğlencesi gibi toplumu bir araya getiren etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri bir ortam olacak. Böylece bir sosyalleşme alanı da sunmuş oluyoruz. Buraya dönemimizde gelen okullar vardı. Mahallemize yapılan spor tesisleri ve kültür sanat tesisleri bulunuyor. Varsak kütüphanesini giderek zenginleştiriyoruz" dedi.

Varsak merkezine güreş sahası

Varsak'a spor tesisleri kazandırmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Tütüncü "Varsak'ta her yıl Ramazan Bayramı'nın son gününde güreş etkinlikleri düzenleniyor. Burada bu yıl 4. sünü gerçekleştirdik. Müjdemi güreş etkinliklerinde ifade etmiştim, bir kez daha ifade edeyim. Varsak merkezine güzel bir güreş sahası kazandırıyoruz. Spor alanında başka hedeflerimiz de var. Vatandaşlarımızın spor yapabileceği, tesisleşmeye katkı sağlayacak çalışmalarımız da sürüyor" diye konuştu.

Çalışanlarımızın büyük emekleri var

Yatırım ve çalışmalara devam edileceğini ifade eden Başkan Tütüncü "Hz. Ebubekir Caddesi'ne bakın hiçbir eksiği yok fazlası bile var. Çalışanlarımızın çok büyük emekleri var. Varsak gerçekten 2022'yi çok büyük atılımlarla karşıladı. Ben inanıyorum ki 2022 yılı tamamlandığında herkesler görecek ki, Varsak'ta muhteşem bir değişim yaşanacak ve Varsak için atılım ve başkalaşım yılı olacak. 14 yıllık görev sürelerimizde bizim en çok hürmet ettiğimiz bölgelerin başında Varsak geliyor. Varsak yatırımların hizmetlerin en güzelini hak ediyor. Varsaklı hemşerilerimize yaptığımız yatırımlar ve çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her yeni eser yeni yapacağımız bir eserin aslında mayası oluyor. Çalışmalarımızı da eserlerimizi de büyük bir heyecanla sevgiyle saygıyla mayalamaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Tütüncü: Varsak 2022'yi çok büyük atılımlarla karşıladı
Tütüncü: Varsak 2022'yi çok büyük atılımlarla karşıladı
Tütüncü: Varsak 2022'yi çok büyük atılımlarla karşıladı
Tütüncü: Varsak 2022'yi çok büyük atılımlarla karşıladı

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Antalya'da Dokumapark Orman Kütüphanesi açıldı Antalya'da Dokumapark Orman Kütüphanesi açıldı
Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Kepez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tütüncü: 'Varsak 2022'yi çok büyük atılımlarla karşıladı' - Son Dakika

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