TÜVTÜRK'te Aykut Uğur Özkan ve Ümit Durgu Atandı

TÜVTÜRK'ün Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına (CFO) Aykut Uğur Özkan, Kurumsal Risk ve Güvenlik Direktörlüğüne de Ümit Durgu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, finansal sürdürülebilirlik, operasyonel verimlilik ve stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, bu ay gerçekleştirilen atamalarla TÜVTÜRK'ün yeni CFO'su Aykut Uğur Özkan olurken, Ümit Durgu da Kurumsal Risk ve Güvenlik Direktörü olarak şirket bünyesine katıldı.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Özkan'ın, bağımsız denetim, varlık yönetimi, havacılık ve diğer çeşitli sektörlerde finans, raporlama ve iş geliştirme alanlarında 15 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Özkan, kariyeri boyunca finansal planlama, bütçe yönetimi, yatırım analizleri, şirket değerleme, birleşme ve satın alma projeleriyle stratejik karar alma süreçlerinde aktif rol üstlendi.

TÜVTÜRK ve grup şirketlerinde 2019'dan bu yana finans, hazine, bütçe ve raporlama, muhasebe ve satın alma fonksiyonlarının yönetiminden sorumlu olarak görev yapan Özkan, yeni görevinde CFO olarak şirketin finansal stratejisiyle mali planlama ve raporlama süreçlerinden sorumlu olacak.

Durgu da Kuleli Askeri Lisesi ile Hava Harp Okulu Havacılık ve Uçak Mühendisliği Bölümünden mezunu oldu, Yeditepe Üniversitesi'nde Yakın Çağ Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

Güvenlik stratejileri, kurumsal risk yönetimi, kriz yönetimi ve operasyonel güvenlik alanlarında 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Durgu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ardından Getir, DHL, Zorlu Holding, Securitas ve Çırağan Palace Kempinski gibi kuruluşlarda çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

Durgu, yeni görevinde TÜVTÜRK'ün kurumsal risk yönetimi, güvenlik stratejileri, kriz yönetimi, iş sürekliliği ve HSSE süreçlerinden sorumlu olacak.