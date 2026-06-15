TÜVTÜRK'te Aykut Uğur Özkan ve Ümit Durgu Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜVTÜRK'te Aykut Uğur Özkan ve Ümit Durgu Atandı

15.06.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜVTÜRK, Aykut Uğur Özkan'ı CFO, Ümit Durgu'yu Kurumsal Risk ve Güvenlik Direktörü olarak atadı.

TÜVTÜRK'ün Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına (CFO) Aykut Uğur Özkan, Kurumsal Risk ve Güvenlik Direktörlüğüne de Ümit Durgu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, finansal sürdürülebilirlik, operasyonel verimlilik ve stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, bu ay gerçekleştirilen atamalarla TÜVTÜRK'ün yeni CFO'su Aykut Uğur Özkan olurken, Ümit Durgu da Kurumsal Risk ve Güvenlik Direktörü olarak şirket bünyesine katıldı.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Özkan'ın, bağımsız denetim, varlık yönetimi, havacılık ve diğer çeşitli sektörlerde finans, raporlama ve iş geliştirme alanlarında 15 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Özkan, kariyeri boyunca finansal planlama, bütçe yönetimi, yatırım analizleri, şirket değerleme, birleşme ve satın alma projeleriyle stratejik karar alma süreçlerinde aktif rol üstlendi.

TÜVTÜRK ve grup şirketlerinde 2019'dan bu yana finans, hazine, bütçe ve raporlama, muhasebe ve satın alma fonksiyonlarının yönetiminden sorumlu olarak görev yapan Özkan, yeni görevinde CFO olarak şirketin finansal stratejisiyle mali planlama ve raporlama süreçlerinden sorumlu olacak.

Durgu da Kuleli Askeri Lisesi ile Hava Harp Okulu Havacılık ve Uçak Mühendisliği Bölümünden mezunu oldu, Yeditepe Üniversitesi'nde Yakın Çağ Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

Güvenlik stratejileri, kurumsal risk yönetimi, kriz yönetimi ve operasyonel güvenlik alanlarında 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Durgu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ardından Getir, DHL, Zorlu Holding, Securitas ve Çırağan Palace Kempinski gibi kuruluşlarda çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

Durgu, yeni görevinde TÜVTÜRK'ün kurumsal risk yönetimi, güvenlik stratejileri, kriz yönetimi, iş sürekliliği ve HSSE süreçlerinden sorumlu olacak.

Kaynak: AA

Güvenlik, TÜVTÜRK, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜVTÜRK'te Aykut Uğur Özkan ve Ümit Durgu Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Galatasaray’da Singo için karar çıktı Galatasaray'da Singo için karar çıktı
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız

17:06
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
16:20
Tarkan’dan Milli Takım’a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
15:59
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 17:25:21. #7.13#
SON DAKİKA: TÜVTÜRK'te Aykut Uğur Özkan ve Ümit Durgu Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.