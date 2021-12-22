Üye Girişi
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı 'Vizyoner'21 Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı 'Vizyoner'21 Zirvesi'ne katıldı

22.12.2021 16:08

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı 'Vizyoner'21 Zirvesi'ne katıldı "Önümüzdeki 10 yılda daha farklı durumlara dönüşecek bir dijital çağdayız" Vizyoner'21 Zirvesi 'Fark Et' temasıyla gerçekleştirildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı 'Vizyoner'21 Zirvesi'ne katıldı

"Önümüzdeki 10 yılda daha farklı durumlara dönüşecek bir dijital çağdayız"

İSTANBUL - Vizyoner'21 Zirvesi 'Fark Et' temasıyla gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, zirve kapsamında düzenlenen 'Dijital Fark Et' paneline konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen panelde dijital okuryazarlığın önemi konuşuldu.

'Fark Et' temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner'21 Zirvesi'ne katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Dijital Fark Et' kategorisinde düzenlenen panelde konuştu.

Yazıcı, internet ile beraber milyarlarca insanın birbirleriyle iletişim kurduklarını söyleyerek, "Artık büyük balık küçük balığı yutar değil, hızlı balığın yavaş balığı geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla dijital bizim hayatımıza girdi. İnsanları direkt etkiliyor. Bundan izole olmamız mümkün değil. Dijital okuryazarlıktan bahsediliyor. Artık normal okuryazarlık yerine bilgisayar okuryazarlığı ve dijital okuryazarlığı ortada. 2025 planlarında dijital okuryazarlık tüm yüksek eğitim kurumları dahil işin içerisinde olacak. Böyle bir dünyada bizim dijital okuryazarlık olarak devam etmemiz lazım" dedi.

"Önümüzdeki 10 yılda daha farklı durumlara dönüşecek bir dijital çağdayız"

Vizyoner 21'de konuşulan konunun mottosunun 'Fark Et' olduğunu hatırlatan Yazıcı, "Zirvede; dijitali, çevreyi, girişimcilik konusundaki farkındalığı ve değişimi fark et başlıkları ele alındı. Hızlı değişen bir dünyada böylesine önemli bir oturum çok kıymetli. İnternet ile doğan bir Z kuşağı var. Bundan çok bahsediliyor. Sergide Z kuşağının yetiştiği internetin daha kullanılmadan önce olan dijital cihazlarımızı sergiledik. Kendime ait ilk bilgisayar, hard disk, cep telefonları gibi ürünler bulunuyor. Bunları burada sergilememin sebebi, nereden nereye geldiğimizi göstermektir. Belki de şu anda eski dönemde olan süper bir bilgisayardan daha hızlı çalışan bir cep telefon günümüzde mevcut. Önümüzdeki 10 yılda daha farklı durumlara dönüşecek bir dijital çağdayız. Dolayısıyla bilgisayar okuryazarlığımızın dışında, dijital okuryazarlığımızı da geliştirmemiz gerekiyor. Yeni unicornlar çıkarmamız bunlara bağlı. Bu kapsamda, dünyadaki var olan dijital yarışta yerimizi alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı 'Vizyoner'21 Zirvesi'ne katıldı
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı 'Vizyoner'21 Zirvesi'ne katıldı
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı 'Vizyoner'21 Zirvesi'ne katıldı
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı 'Vizyoner'21 Zirvesi'ne katıldı

İnternet, Tuzla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı 'Vizyoner'21 Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek         
16:45
Ali Babacan: Merkez Bankası'na nas var, Hazine'ye nas yok mu? Ali Babacan: Merkez Bankası'na nas var, Hazine'ye nas yok mu?         
16:32
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38

Son Dakika Haberleri
16:44 Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek
16:42 Cuma günü çalınan 10 bin dolarının bulunmasına sevinemedi bile: Kur düştü, zararım 60 bin TL
16:31 Ali Babacan: Merkez Bankası'na nas var, Hazine'ye nas yok mu?
16:29 Kazıyı yapan bilim insanları önce kuşa benzetti ama gerçek bambaşka çıktı! Yumurtadan çıkarken donup kalmış
16:29 Çin'de 66 milyon yıllık dinozor embriyosu bulundu!
16:15 Şeytan lakaplı Rolf Buchholz 481 piercing'in özel hayatına etkisini anlattı: Hiç sorun olmuyor
16:09 Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir
16:03 Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi
15:54 Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar
15:52 "2485'ten geldim" diyen adam 25 Aralık'ı işaret etmişti! Yeni sözleri tüyler ürpertti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 16:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı 'Vizyoner'21 Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement