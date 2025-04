TV+ Bahar İçerikleri ile İzleyicilere Merhaba Dedi

Dijital içerik platformu TV+, dramdan komediye, biyografiden suç dizilerine uzanan zengin bir içeriği bu ay izleyicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında beğeni toplayan, yıldız oyuncuların yer aldığı yerli ve yabancı yapımlara yer veren TV+ platformu, geniş içerik yelpazesiyle baharı karşılıyor.

Platformda takip edilebilecek yapımlardan "Lockerbie: A Search for Truth" dizisi, 1988'de İskoçya'nın Lockerbie kasabasında gerçekleşen "Pan Am Flight 103" bombalamasını ve saldırıda kızını kaybeden Dr. Jim Swire'ın adalet arayışını konu alıyor. Colin Firth'ün başrolünde yer aldığı yapım, 2025 yapımı mini dizi olarak izleyicilere sunuluyor.

1993 yılında geçen "TED" dizisinde, ününü geride bırakmış bir oyuncak ayının en yakın arkadaşıyla yaşadığı maceralar işleniyor. Max Burkholder, Alanna Ubach, Scott Grimes ve Giorgia Whigham gibi isimlerin rol aldığı yapım, komedi türünde nostaljik bir anlatım sunuyor.

Yerli yapımlar arasında yer alan ve ikinci sezonuyla ekranlara gelen "Magarsus" dizisi ise Sarıbahçe'deki güç dengelerini ele alıyor. Yunus Ozan Korkut'un yönetmenliğini üstlendiği dizide Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar rol alıyor.

Claire Keegan'ın romanından uyarlanan, Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı "Small Things Like These", 1985 İrlanda'sında bir kömür tüccarının yerel bir manastırda tanık olduğu karanlık sırları ortaya çıkarıyor. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde prömiyeri yapılan film, Murphy'nin performansıyla öne çıkıyor.

"Being Maria" biyografi filmi ise 1970'lerin tartışmalı filmi "Last Tango in Paris" ile tanınan Maria Schneider'in sinema dünyasında yaşadığı baskıları ve bu süreçte edindiği deneyimleri ele alıyor. Anamaria Vartolomei'nin performansıyla dikkat çeken yapım, Lumiere Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi.