TZOB, 4,5 milyon tonluk elma rekoltesi için pazarlama ve ihracat çalışması yapacak - Son Dakika
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TZOB, 4,5 milyon tonluk elma rekoltesi için pazarlama ve ihracat çalışması yapacak

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TZOB, 4,5 milyon tonluk elma rekoltesi için pazarlama ve ihracat çalışması yapacak
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Denizli Çivril'de elma üreticileriyle buluşup hasadı inceledi. Geçen yıl don nedeniyle 2 milyon 258 bin tonda kalan Türkiye elma üretiminin bu yıl 4,5 milyon tona ulaşmasını beklediğini, pazarlama ve ihracat için çalışma yapacağını söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Denizli'nin Çivril ilçesinde elma üreticileriyle bir araya geldi. Üreticilerle birlikte elma hasadı yapan Bayraktar, bölgenin kaliteli üretimi sayesinde hem iç hem de dış pazarda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Uşak temaslarının ardından Çivril'in İğdir Mahallesi'ne gelen TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, elma bahçelerinde incelemelerde bulundu. Üreticiler ve elma hasadında çalışan işçilerle bir araya gelen Bayraktar, devam eden hasat çalışmalarını yerinde takip ederek üreticilerin taleplerini dinledi. Bayraktar, geçen yıl don afeti nedeniyle 2 milyon 258 bin tona gerileyen Türkiye elma üretiminin, bu yıl hava şartlarının olumlu seyretmesiyle 4,5 milyon ton seviyelerine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Türkiye'de elma üretiminin önemli rakamlara ulaştığını belirten Bayraktar, geçen yıl yaşanan don afetinin üretimde ciddi düşüşe neden olduğunu söyledi. Geçen yıl Türkiye genelinde elma üretiminin 2 milyon 258 bin ton seviyesinde kaldığını ifade eden Bayraktar, bu yıl hava şartlarının daha iyi geçmesiyle üretimde önemli bir artış beklediklerini dile getirdi. Bayraktar, "Geçen sene 2 milyon 258 bin ton olan üretimimizin bu sene 4,5 milyon tonları bulmasını bekliyoruz." dedi.

Çivril, Denizli elma üretiminin yüzde 95'ini karşılıyor

Denizli'nin Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, Çivril'in ise kentin elma üretiminde çok büyük bir paya sahip olduğunu belirtti. Çivril'in Denizli'deki elma üretiminin yaklaşık yüzde 95'ini gerçekleştirdiğini belirten Bayraktar, "Çivril'in sahip olduğu doğal koşullar kaliteli üretimde önemli rol oynuyor. Bölgenin ekosistemi ve toprak yapısı, elma yetiştiriciliğine son derece uygun. Çivril'de yetiştirilen elmalar kalitesiyle hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında karşılık buluyor. Üretimin yükselmesi, üretici açısından da olumlu. Bu yıl beklenen yüksek rekoltenin ardından pazarlama ve arz-talep dengesi önem kazanacak" diye konuştu.

4,5 milyon tonluk rekolte için pazarlama ve ihracat çalışması

Bu yıl elma üretiminde beklenen ciddi artışın pazarlama konusunda yeni bir süreci beraberinde getirebileceğini belirten Bayraktar, oda başkanlarıyla bu konuda değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı. Bayraktar, "Üretimin fazla artmış olması arz-talep dengesini bozar mı, bununla ilgili de değerli oda başkanlarımızla bir değerlendirme yaptık. Pazarlama konusunu nasıl aşarız, ihracata nasıl destek alabiliriz diye önümüzdeki günlerde bir çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Denizli gıda güvenliğine önemli katkı sağlıyor"

Denizli'nin yalnızca elma üretiminde değil, genel tarımsal üretimde de Türkiye açısından önemli bir konumda bulunduğunu belirten Bayraktar, kentte hububat, meyvecilik ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda üretim yapıldığını ifade etti. Denizlili çiftçilerin ülkenin gıda güvenliğine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Bayraktar, üreticilere kaliteli ve verimli üretimleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Şemsi BayraktarİhracatDenizliTürkiyeEkonomiÇivrilÜretimGüncelSon Dakika

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