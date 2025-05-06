UBS, Credit Suisse İçin 511 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

UBS, Credit Suisse İçin 511 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

UBS, Credit Suisse'in vergi kaçakçılığı davasında 511 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

06.05.2025 12:00
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İsviçre merkezli UBS bankası, Credit Suisse'in bir iştirakinin, servet sahibi Amerikalıların vergi kaçırmalarına yardım ettiği yönündeki davada uzlaşmak için 511 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

UBS'den yapılan açıklamada, UBS'nin 2023'te satın aldığı Credit Suisse'in, 2014'teki vergi kaçırmada rolünü kabul etmesiyle ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Açıklamada, Credit Suisse'in davada uzlaşmak için 511 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Credit Suisse'e söz konusu suçlama, yüksek servet sahibi Amerikalıların vergi kaçırmasına yardımcı olmayı içeriyordu.

UBS, söz konusu suçlamalara dahil olmadığını belirtti.

UBS, Credit Suisse'i 2023 yılında satın almıştı.

Credit Suisse, 2014 yılında da ABD'de Amerikalıların uzun bir süre boyunca vergi kaçırmasına yardımcı olmaktan suçlu bulunmuş, 2,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi UBS, Credit Suisse İçin 511 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek - Son Dakika

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