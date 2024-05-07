UBS, İlk Çeyrekte 1,8 Milyar Dolar Net Kar Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

UBS, İlk Çeyrekte 1,8 Milyar Dolar Net Kar Açıkladı

UBS, İlk Çeyrekte 1,8 Milyar Dolar Net Kar Açıkladı

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, ilk çeyrekte analist beklentilerini aşarak 1,8 milyar dolar net kar açıkladı. Bankanın gelirleri yüzde 15 artış göstererek 12 milyar dolara yükseldi. UBS'nin yatırım bankacılığı birimi de kara geçti ve 400 milyon dolar vergi öncesi kar elde etti. UBS, Credit Suisse'i satın aldıktan sonra 2026'ya kadar 10 milyar dolardan fazla maliyet tasarrufu hedefliyor.

07.05.2024 14:43
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İsviçre'nin en büyük bankası UBS, ilk çeyrekte 1,8 milyar dolar net kar açıkladı.

UBS Grup AG, ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, UBS'nin ilk çeyrekte net karı, analist beklentilerini aşarak 1,8 milyar dolar oldu. Analistler bankadan yaklaşık 600 milyon dolar net kar bekliyordu.

Bankanın gelirleri yüzde 15 artarak 12 milyar dolara yükseldi.

Haziran 2023'te rakibi Credit Suisse'in devralınmasının ardından azalan giderler, bankanın ilk çeyrekte kar açıklamasına yardımcı oldu.

UBS'nin yatırım bankacılığı biriminde de kara geçmesi dikkati çekti. Pay piyasası ve tahvil ihracı işlerindeki toparlanma sayesinde birimin vergi öncesi karı, 2023'ün dördüncü çeyreğindeki 300 milyon dolarlık zararın ardından 400 milyon dolar oldu.

UBS, Credit Suisse'i devraldıktan sonra 2026'ya kadar 10 milyar dolardan fazla maliyet tasarrufu elde etmeyi planlıyordu.

ABD'de Mart 2023'te başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse'nin en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının sermaye artırımı yapmayacağını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

UBS, Haziran 2023'te hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3,8 milyar dolara satın almıştı. UBS'nin Credit Suisse'i satın alması, 2008'deki küresel finansal krizden bu yana en büyük banka alım anlaşması olarak kayıtlara geçmişti.

Bu arada, finansal sonuçları açıklanmasının ardından UBS'nin hisse fiyatı yüzde 8 artarak, Mart 2023'ten bu yana en yüksek günlük artışı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

İsviçre, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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