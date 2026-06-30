Uçak Kaçırma Kodu Sebebiyle F-16'lar Refakat Etti - Son Dakika
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Uçak Kaçırma Kodu Sebebiyle F-16'lar Refakat Etti

30.06.2026 21:47
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LOT Havayolları uçağı, yanlış kod verdiği için Türk hava sahasında F-16'larla takip edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Varşova- Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli LOT Havayolları tarafından işletilen yolcu uçağının 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladıktan sonra Türk hava sahasına girdiğini belirterek "Hava aracı mürettebatı tarafından herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmasına karşın uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm tedbirler makamlarımızca alınmıştır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçağın, Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladığı belirtildi.

Uçağın daha sonra Türk hava sahasına girdiğine işaret edilen açıklamada, "Hava aracı mürettebatı tarafından herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmasına karşın uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm tedbirler makamlarımızca alınmıştır. Bu kapsamda, Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetlerimize ait iki F-16 savaş uçağımız tarafından yakından takip edilerek hava sahamızı terk edene kadar bahse konu hava aracına refakat edilmiştir." denildi.

"Olayın mahiyetine ilişkin süreç yakından takip edilmektedir"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan görüşmeler sonucunda, Bulgaristan makamlarının Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından hava aracının yeniden Türk hava sahasını kullanmasına müsaade edilmiş, uçak hava sahamızı terk edene kadar F-16 savaş uçaklarımız tarafından refakat edilmeye devam edilmiştir. Son durumda, söz konusu hava aracı Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na yerel saatle 17.12'de iniş gerçekleştirmiştir. LOT Havayolları tarafından yapılan ilk açıklamada, olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandığı ve fiili bir kaçırma vakasının söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Olayın mahiyetine ilişkin resmi makamlarla koordinasyon halinde süreç yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Bulgaristan, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Tel Aviv, Varşova, Polonya, Ekonomi, Pilot, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uçak Kaçırma Kodu Sebebiyle F-16'lar Refakat Etti - Son Dakika

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