Ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında yüzde 4,3 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında yüzde 4,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 Mayıs ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artış gösterdi. Ücretli çalışan sayısı 15 milyon 669 bin 792 kişiye ulaştı. Ayrıca, aylık bazda da ücretli çalışan sayısında yüzde 0,7'lik bir artış yaşandı.

12.07.2024 10:12
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Ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Mayıs ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 30 bin 866 kişi iken, 2024 yılı Mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 11,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında yüzde 4,3 arttı - Son Dakika

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