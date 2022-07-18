Tüik: İnşaat Sektöründe Ücretli Çalışan Sayısı Bir Yılda Yüzde 7 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) 2022 yılının ilk yarısına yönelik "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nda "Girdi maliyetleri sonucunda yüzde 7,2 gerileyen inşaat sektöründe faaliyetler durma noktasına geldi" dediği sektörde, çalışan sayısı da bir yılda yüzde 7 oranında geriledi.

TÜİK mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı. Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı 14 milyon 299 bin 713 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,2 artış gösterdi.

İnşaat sektöründe de mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yüzde 1,9 oranında arttı. Ancak, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin "Sektör durma noktasına geldi" diye rapor hazırladığı inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,0 azaldı.