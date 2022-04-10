Üçüncü kuşak tarım girişimcileri tohumdan çatala sürdürülebilirliği yerinde öğrendi - Son Dakika

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin gençleri tarım sektörüne kazandırmak için başlattığı Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programı'nın 6. haftasında İzmir Torbalı'daki şirket ve Dikili'deki sera ziyaret edildi.

Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programına kayıt olan katılımcılara; ürünlerin işletmeye gelişi, üretim prosesleri, atık yönetimi, firmaların sürdürülebilirlik politikaları, Ar-Ge çalışmaları, paketleme ve sevkiyata kadar olan tüm tedarik zinciriyle ilgili süreçler hakkında detaylı bilgiler verildi ve uygulamalı olarak gösterildi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "38 yıldır, Türkiye'nin organik ürün ihracatının yüzde 75'ini gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri olarak; gerek akademinin, gerek ulusal/uluslararası paydaşlarımızın işbirliğiyle, sürdürülebilirlik perspektifinde birçok projeye yatırım yapıyoruz. Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programımız ile gençlerimize sürdürülebilir tarım için gerekli süreçleri kapsayan, girdi sanayilerinden tarlaya, tarladan işleyici-paketlemecilere, lojistiğe ve tüketiciyi de içine alan zincirde, atıkların minimize edilmesi ve geri kazanımının maksimize edildiği noktaya kadar giden bütün süreci içine alan geniş bir eğitim programı sunduk" dedi.

İzmir'in güneş, rüzgar ve jeotermal enerji bakımından yenilenebilir enerji kaynakları konusunda en zengin bölgelerden biri olduğunu hatırlatan Uçak, "Programımızın 6. haftasında katılımcılarımızın Dikili'de ziyaret ettiği sera; dünyanın ikinci, Avrupa ve Türkiye'nin sulamadan gübrelemeye kadar her aşama modern teknolojik altyapıyla kontrol edildiği en büyük seracılık işletmesi ve bir diğer ziyaret edilen firma; Türkiye'nin en büyük dondurulmuş gıda entegre tesisi. Her iki firmamız da Uzak Doğu'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren inovasyona yatırım yapan, sürdürülebilir tarım ve üretimde, kadın istihdamında öncü yerler. Firmalarımızdaki gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri ve insan kaynakları tarafından katılımcılarımıza; üretimden paketlemeye lojistiğe kadar titizlikle işlenen tüm aşamalarla ilgili sunumlar yapıldı ve interaktif bir şekilde soru cevap oturumları gerçekleştirildi" diye konuştu.

Hayrettin Uçak, "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programı katılımcılarımız; İyi Tarım Uygulamaları ve Globalgap sertifika koşulları altında üretim yapan firmalarımızdan AB Yeşil Mutabakatına uygun, karbon ayak izini azaltacak proseslerdeki üretimlerle ilgili, dünyadaki talep değişimi ve sürdürülebilir üretim-tüketim, bilinçli pestisit kullanımı, uluslararası sertifikasyon süreçleriyle ilgili de bilgilendirildi. İki işletmemiz de sözleşmeli tarımla ilerledikleri için analizleri yapıldıktan sonra ürün işleniyor. Bütün ürünlerin pestisit analizleri yapılıyor ve uluslararası standartlara uygunsa işleniyor" dedi.

Katılımcıların tek tek sera sahalarını ve üretim yerlerini gezdiğini söyleyen Uçak, "Ürünleri işleme şekillerinden üretim yöntemlerinin en ince ayrıntısına bütün ürünleri ve süreci yerlerinde görme ve inceleme fırsatı buldular. Tarımda sürdürülebilirliğin, planlamanın, bütün süreçlerin doğru yürütülmesi projemizle doğru orantılı. Ege Bölgesi'nin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu; ne yaptığını bilen, ürettiğine önem veren bilinçli gençler yetiştirerek, tüm dünyaya göstererek öncülük yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR