UİB ekimde 4 milyar 201 milyon 626 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika
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UİB ekimde 4 milyar 201 milyon 626 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi

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Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ekim ayı ihracatı 4 milyar 201 milyon 626 bin dolar oldu. UİB'in ocak-ekim dönemi ihracatı 36 milyar 974 milyon 476 bin dolara ulaşırken, birlik Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği oldu.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ekim ayı ihracatı 4 milyar 201 milyon 626 bin dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan UİB'in ekim ayı ihracatı, 4 milyar 201 milyon 626 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB'in yılın 10 aylık ihracatı ise 36 milyar 974 milyon 476 bin dolara ulaştı.

Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ekim ayı ihracatı 3 milyar 659 milyon 192 bin dolar olarak gerçekleşirken, ocak-ekim dönemindeki ihracat toplamı da 31 milyar 550 milyon 222 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ekim ayında 100 milyon 430 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in 10 aylık ihracatı ise 998 milyon 60 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında 63 milyon 370 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), 10 aylık dış satımı ise 699 milyon 380 bin dolar olarak kaydedildi.

Geçen ay 23 milyon 194 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB), 10 aylık dönemdeki ihracatı ise 200 milyon 245 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ekimde 23 milyon 765 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) 10 aylık dönemdeki dış satımı ise 203 milyon 164 bin dolara çıktı.

UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin ekim ihracatı 331 milyon 675 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı, "Enerji fiyatlarının, emtiaların çok yüksek oranlarda arttığı, tedarik ücretleriyle navlun ve sigorta ücretlerinin tavan yaptığı bir dönemde ihracat yapmaya devam ediyor olmak ve ihracatı artırmayı sürdürmek önemli bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
İhracatTürkiyeEkonomiUludağFinansSon Dakika

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