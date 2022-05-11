Gazprom'un Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı bugün yüzde 25 azaldı - Son Dakika
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Gazprom'un Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı bugün yüzde 25 azaldı

11.05.2022 11:04

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, bugün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek doğal gaz miktarının düne kıyasla yüzde 25 azaldığını bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, bugün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek doğal gaz miktarının düne kıyasla yüzde 25 azaldığını bildirdi.

Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği günlük doğal gaz sevkiyatlarına ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna üzerinden gönderilen doğal gaza talepte bugün önemli miktarda düşüş olduğunu belirten Kupriyanov, "Gazprom, 11 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 72 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.

Gazprom'un dün Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği gaz sevkiyatı 95,8 milyon metreküp olarak kayda geçmişti.

Kupriyanov, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Sohranovka adlı doğal gaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını durduracağına yönelik bilgilendirildiklerini söylemişti.

Rusya, Avrupa'ya gönderdiği gazın yüzde 30'unu Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ve günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğal gaz sevkiyat kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden sevk ediyordu.

Gazprom'un Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı bugün yüzde 25 azaldı
Gazprom'un Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı bugün yüzde 25 azaldı
Gazprom'un Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı bugün yüzde 25 azaldı
Gazprom'un Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı bugün yüzde 25 azaldı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gazprom'un Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı bugün yüzde 25 azaldı - Son Dakika


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