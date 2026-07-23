Ukrayna'nın Limanlarında Ticaret Durduruldu - Son Dakika
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Ukrayna'nın Limanlarında Ticaret Durduruldu

23.07.2026 13:43
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Ukrayna'nın Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarında ticari gemi trafiği Rus saldırıları nedeniyle durdu.

Ukrayna'nın Karadeniz'deki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarındaki ticari gemi trafiği, Rusya'nın bölgede son dönemde artan saldırılarının ardından durdu.

Gemi takip bilgileri sağlayan MarineTraffic verilerine göre, Ukrayna'nın Karadeniz'deki üç ana limanında 23 Temmuz itibarıyla ticari gemi bulunmuyor.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Taras Vısotskiy de taşımacılık şirketlerinin ülkenin Karadeniz limanlarıyla çalışmayı 22 Temmuz'dan itibaren geçici olarak durdurduğunu bildirirken, kararın güvenlik nedeniyle alındığını belirtti.

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi Maersk de mevcut koşullar nedeniyle Çernomorsk üzerinden Ukrayna'ya sağladığı bağlantı hizmetini geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Şirket, Çernomorsk'ta boşaltılması planlanan ithalat yüklerinin Romanya'nın Köstence Limanı'na yönlendirileceğini, mevcut ihracat rezervasyonlarının ise ücretsiz iptal edilebileceğini veya yükleme limanının Köstence şeklinde değiştirilebileceğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Odessa ve Çernomorsk'a düzenlenen son saldırılarda, Ukrayna ordusuna askeri malzeme ve yakıt taşınmasında kullanıldığını öne sürdüğü liman altyapısının, depoların ve gemilerin hedef alındığına işaret edildi.

Ukrayna, saldırıların ticari deniz taşımacılığını ve tarım ürünleri ihracatını hedef aldığını savunurken, Rusya askeri amaçlarla kullanılan tesislere saldırdığını ileri sürüyor. Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanları, Ukrayna'nın başta tahıl olmak üzere tarım ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırdığı başlıca ihracat merkezleri arasında yer alıyor.

Ukrayna da son dönemde Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi'nde lojistik faaliyetlerinde kullanıldığını belirttiği gemiler ve liman altyapısına yönelik saldırılarını artırmıştı.

Kaynak: AA

Savunma, Ekonomi, Odessa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'nın Limanlarında Ticaret Durduruldu - Son Dakika

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