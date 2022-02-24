Ukrayna, Rusya ve Belarus ile elektrik alışverişini en az 3 günlüğüne durdurdu - Son Dakika

Ukrayna, Rusya ve Belarus ile elektrik alışverişini üç günlük deneme süresi için tamamen durdurduğunu açıkladı.

AA muhabirinin uluslararası elektrik verilerini paylaşan Energy Charts'dan derlediği bilgiye göre, Ukrayna, Belarus'tan elektrik alımını 23 Şubat saat 00.00 itibarıyla durdurdu.

Kiev'in Moskova'dan aldığı elektrik miktarı da 23 Şubat saat 22.00 itibarıyla sıfırlandı. Kesintilerin 26 Şubat gün sonuna kadar devam edeceği ve bu sürede Ukrayna'nın elektrik sistemini test edeceği belirtiliyor.

Söz konusu kesintinin planlı olduğu söylense de bazı uzmanlara göre Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, Kiev'in Avrupa elektrik ağına bağlanma sürecini hızlandırdı.

İki ülkeye de küçük miktarlarda elektrik gönderen Ukrayna, Belarus ile bu alışverişine dün 13.00'te, Rusya ile de bugün saat 09.00'da son verdi.

Belarus, son olarak 22 Şubat'ta günün belirli saatlerinde mümkün olan maksimum seviye 900 megavata ulaşan elektriği Ukrayna'ya göndermişti.

Ukrayna Enerji Bakanlığı verilerine göre, ülke yaklaşık 23 bin megavat elektrik tüketiyor ve 3 bin 400 megavat daha üretebilecek ek kapasiteye sahip.

Üretimin yaklaşık yüzde 55'i dört Ukrayna nükleer santrali tarafından ve yüzde 29'u termik santraller tarafından sağlanıyor. Kalan miktar ise çeşitli kaynaklardan elde ediliyor.

Ukrayna'da dört ana nükleer santralde toplam 15 nükleer güç ünitesi bulunuyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Şubat 2021'de yaptığı açıklamada ülkesinin, 2023 sonuna kadar Belarus ve Rusya ile elektrik şebekesini kesmeyi planladığını duyurmuştu.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanlarından beri Ukrayna elektrik şebekesinin Belarus ve Rusya'yı içeren tek bir ağın parçası olduğunu belirten Kuleba, "Ancak biz bu ağdan kopmak ve Ukrayna elektrik şebekesini Avrupa ağının entegre bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bunu 2023'ün sonuna kadar yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna son yıllarda enerji sistemini yenilemek için 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.